Метро подорожало на 1 гривну: в столице Чили – массовые протесты, объявили ЧП

В Сантьяго, столице Чили, власти подняли цены на проезд в метро в часы пик с 800 до 830 песо (разница в 30 песо – это 1 гривна и 5 копеек). Это вызвало массовые протесты и драки с полицией, президент страны Себастьян Пиньера объявил в городе чрезвычайное положение.

Протесты в Саньтьяго начались из-за повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо, то есть на 4 американских цента или 1 украинскую гривну. О ситуации в стране рассказали в The Guardian.

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Президент Чили ввел чрезвычайное положение ориентировочно на 15 дней:

► Теперь правительство имеет дополнительные полномочия по ограничению свободы передвижения и собраний граждан.

► Еще и слишком протестующих будут иметь право осудить вплоть до 20 лет заключения.

Митингующие уже успели вступить в столкновения со стражами порядка, те в ответ применили слезоточивый газ.

Протестующие в Сантьяго жгли автобусы / Фото из соцсетей

Заметим, что активисты протестов выступают не только против повышения цен на метро, но и в целом против высоких цен на лечение, образование и коммунальные услуги.

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Относительно, собственно, столичного метро: администрация заявила о прекращении работы минимум на выходные. Издание DW рассказало, что в городе люди успели разнести 164 станции метрополитена.

Разбитая станция метро в Сантьяго / Фото из соцсетей

Смотрите видео из социальных сетей, что происходит в Сантьяго:

Y hay gente que dice que en Chile hay una dictadura.



Haz eso en Venezuela a ver cómo te va... https://t.co/OO8l2RiAHx — Alejandro (@ingrodale) October 19, 2019

El Gobierno neoliberal chileno del maldito #Pinera ha decretado el estado de emergencia y ha sacado a los militares a la calle para aplastar las protestas contra la subida del precio del metro.

El pueblo trabajador de #Chile Vencerá!#EstadoDeExcepcion pic.twitter.com/LjQpBOrQND — Manel Márquez (@manelmarquez) October 19, 2019

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Заметим, в начале октября в еще одной латиноамериканской стране Эквадоре проходили массовые протесты. Правительству страны даже пришлось бежать из столицы. Люди вышли на улицы из-за отмены субсидий на топливо.

Для справки: Чили – испаноязычное государство Южной Америки с населением более 16 миллионов человек (подробнее о стране – читайте здесь).