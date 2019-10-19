22:37
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Метро подорожало на 1 гривну: в столице Чили – массовые протесты, объявили ЧП

      85 Читати новину українською
      Массовые беспорядки в Чили
      Массовые беспорядки в Чили / Фото из twitter.com/manelmarquez

      В Сантьяго, столице Чили, власти подняли цены на проезд в метро в часы пик с 800 до 830 песо (разница в 30 песо – это 1 гривна и 5 копеек). Это вызвало массовые протесты и драки с полицией, президент страны Себастьян Пиньера объявил в городе чрезвычайное положение.

      Протесты в Саньтьяго начались из-за повышения цен на проезд в метро с 800 до 830 песо, то есть на 4 американских цента или 1 украинскую гривну. О ситуации в стране рассказали в The Guardian.

      Читайте также: В Мексике наркокартель захватил полумиллионный город: фото и видео перестрелок с полицией

      Президент Чили ввел чрезвычайное положение ориентировочно на 15 дней:

      ► Теперь правительство имеет дополнительные полномочия по ограничению свободы передвижения и собраний граждан.

      ► Еще и слишком протестующих будут иметь право осудить вплоть до 20 лет заключения.

      Митингующие уже успели вступить в столкновения со стражами порядка, те в ответ применили слезоточивый газ.

      Чилі

      Протестующие в Сантьяго жгли автобусы / Фото из соцсетей

      Заметим, что активисты протестов выступают не только против повышения цен на метро, но и в целом против высоких цен на лечение, образование и коммунальные услуги.

      Тем временем почти миллион британцев протестуют против Brexit и требуют нового референдума: впечатляющее видео

      Относительно, собственно, столичного метро: администрация заявила о прекращении работы минимум на выходные. Издание  DW рассказало, что в городе люди успели разнести 164 станции метрополитена.

      Метро

      Разбитая станция метро в Сантьяго / Фото из соцсетей

      Смотрите видео из социальных сетей, что происходит в Сантьяго:

      Читайте также: Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии

      Заметим, в начале октября в еще одной латиноамериканской стране Эквадоре проходили массовые протесты. Правительству страны даже пришлось бежать из столицы. Люди вышли на улицы из-за отмены субсидий на топливо.

      Для справки: Чили – испаноязычное государство Южной Америки с населением более 16 миллионов человек (подробнее о стране – читайте здесь).

      blog_ava
      Тыква: польза и вред главного продукта осени
      сегодня
      54261
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Латинськая Америка Протесты Чили
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 22:35 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      сегодня , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 843
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      сегодня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 212
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      сегодня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 1134
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сегодня , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 332
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук