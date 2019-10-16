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      Хаос в Барселоне: все, что нужно знать о массовых протестах в Каталонии

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      Протесты в Барселоне – новости протестов на сегодня, что случилось
      Протесты в Каталонии продолжаются с 14 октября / Getty Images

      Барселону в очередной раз всколыхнули массовые акции протеста. На этот раз – из-за решения испанского суда об аресте ряда борцов за независимость Каталонии. Число пострадавших в результате столкновений превысило сотню, протестующие блокируют аэропорт и ряд автодорог региона. Что требуют демонстранты, как долго продлятся протесты и является ли Барселона сейчас безопасной для туристов?

      Что происходит?

      С 14 октября в ряде испанских городов, в частности в Барселоне, десятки тысяч человек вышли на акции протеста. Протестующие, в основном молодежь, в ряде городов региона собирались спонтанно и быстро. Организатором выступило движение "Демократическое цунами".

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      Демонстранты блокируют автомобильные дороги и железнодорожное сообщение. Во втором по масштабам аэропорту Испании, "Эль-Прат", было отменено более сотни авиарейсов. Протестующие, пытаясь привлечь внимание мира, перекрыли доступ к терминалу. Здесь же произошли столкновения с полицией.

      Столкновения правоохранителей с митингующими произошли и в центре Барселоны. Несколько сотен демонстрантов превратили мирные акции протеста на уличные бои, подпалив контейнеры для мусора, установив баррикады и бросая различные объекты в полицейских. Последние отвечали выстрелами резиновыми пулями.

      Барселона
      Протестующие едва не подожгли творения Гауди в Барселоне / Getty Images

      Беспорядки представляют угрозу также для популярных туристических объектов Барселоны. В частности, во вторник, огонь из подожженной протестующими свалки перекинулся на забор неподалеку от Ла Педреру – творение известного каталонского архитектора Антонио Гауди и одно из главных достопримечательностей города.

      По последним данным, задержаны более 50 демонстрантов, 125 человек пострадали в результате столкновений (из них 72 правоохранители).

      Что вызвало новую волну протестов?

      Массовые акции протеста спровоцировали столкновение между испанской полицией и сторонниками независимости Каталонии, которые начались после того, как девяти лидерам каталонских сепаратистов объявили приговор – от 9 до 13 лет за решеткой.

      Среди них – бывшие лидеры автономного региона и организаторы референдума о независимости Каталонии, проведенного в 2017 году. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде, однако приговор объявили всего два дня назад – 14 октября.

      Также суд возобновил ордер на экстрадицию экс-президенту правительства Каталонии, который активно боролся за независимость региона, Карлесу Пучдемону. Последнего испанские органы юстиции обвиняют в сепаратизме, он скрывается в Бельгии.

      Реакция сторон

      Карлес Пучдемон на акции протеста против решения испанского суда в Брюсселе заявил, что каталонский кризис касается европейской демократии в целом. Он убежден: эта проблема не является исключительно испанской или региональной.

      Региональный президент Каталонии Ким Торра заявил, что приговор суда об аресте каталонских лидеров является "оскорблением для демократии". Он призвал "прекратить репрессии, освободить политзаключенных и позволить изгнанникам свободно вернуться на родину".

      Каталонія
      В Каталонии требуют амнистии лидеров-сепаратистов / Getty Images

      Ориоль Жункерас, которого ожидает самый длинный срок заключения, в интервью Reuters заявил, что этот приговор суда будет только способствовать усилению движения за независимость Каталонии.

      В целом в каталонском региональном правительстве осудили любые насильственные действия, отметив, что сторонники независимости Каталонии всегда были миролюбивыми. Однако нынешнее правительство Испании отметило, что именно меньшинство пытается вернуть насилие на улицы каталонских городов.

      Глава испанского правительства Педро Санчес в среду утром сообщил, что планирует сегодня встретиться с тремя лидерами оппозиции, чтобы обсудить события. Пабло Касадо (Народная партия, РР), Албер Рибера (Гражданская партия, Cs) и Пабло Иглесиас (левая партия "Унидас Подемос", UP) индивидуально встретятся с Санчесом.

      Безопасно ли посещать Барселону сейчас?

      МИД Украины опубликовало рекомендации для украинцев, проживающих в Барселоне или собирающихся посетить город в ближайшее время. Здесь рекомендуют избегать массовых скоплений людей, а также воздерживаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций.

      Также стоит обратить внимание на то, что международный аэропорт "Эль Прат" частично заблокирован демонстрантами. Следовательно, возможны задержки или отмены рейсов, в том числе и в Украину. Поэтому нужно следить за изменениями расписания рейсов и заблаговременно планировать прибытие в аэропорт.

      Что дальше?

      По информации испанских СМИ, протестующие планируют начать подобные акции также в Мадриде. При этом блокаду аэропорта прекращать пока не собираются. В пятницу, 18 октября, сторонники каталонских лидеров планируют всеобщую забастовку в Барселоне. В частности, к участию призывают студентов и молодежь из разных городов региона.

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      Будет ли это сопровождаться столкновениями и беспорядками? Ответить трудно, поскольку и в предыдущие дни планировались исключительно мирные акции безо всяких насильственных действий.

      Уже менее чем через месяц, 10 ноября, состоятся внеочередные выборы в парламент Испании. Поэтому можно предположить, что нынешнему правительству страны "не на руку" продолжения активных протестов. А именно решение суда об аресте каталонских лидеров, вероятно, окажет немалое влияние на политические настроения жителей страны.

      Почему каталонцы требуют независимости региона? Каталония – самый богатый регион Испании, который платит больше всего налогов в бюджет страны. Это одна из причин, почему представители каталонского национализма стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона. Также там заявляют об исторической и культурной особенности каталонской нации, говорят на собственном языке и чтят традиции региона.

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Статьи Публикации Протесты Каталония
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