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      Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт

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      Протестs в Барселонt
      Протестs в Барселонt / Колаж 24 каналу

      Испанский суд принял от 9 до 13 лет заключения для лидеров сторонников независимости Каталонии. Это вызвало бурный резонанс в обществе. Тысячи людей в знак протеста заблокировали международный аэропорт в Барселоне. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

      Заметим, что Верховный суд Испании считает доказанным, что осенью 2017 года в Каталонии были "неоспоримые факты насилия". Впрочем, достаточнs[ доказательств к осуждению лидеров каталонцев именно за мятеж – не нашел.

      Напомним, в сентябре в Барселоне более полумиллиона человек вышли на митинг за независимость Каталонии

      Сам процесс старитировал 12 февраля. На скамье подсудимых – 12 политиков и активистов, обвиняемых в организации бунта и растрате государственных денег. Прокуратура Испании просит для них до 25 лет тюрьмы. Сейчас приговоры получили 9 человек, наибольший срок – 13 лет – у экс-заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса.

      Протесты в Барселоне

      Протестующие высказывают категорическое несогласие с приговором суда, организовались благодаря соцсетям и отправились в аэропорт Эль-Прат в Барселоне – второй по важности международный транспортный авиахаб Испании.

      Смотрите фото из соцсетей, что происходит в Барселоне:

       

       

      Организация "Демократическое цунами", которая и объявила массовую мобилизацию, заявила: "Наша цель – остановить деятельность аэропорта Барселоны". Поэтому тысячи людей прибыли в Эль-Прату и фактически заблокировали его работу.

      Видео, выложенные пользователями соцсетей и свидетелями событий, впечатляют:

      Уже известно, что полиция применила к протестующим слезоточивый газ и дубинки.

      Кийки
      Барселона, аэропорт Эль-Прат / Фото из соцсетей

      Почему Каталония хочет независимости?
      Каталонцы уважают свою историю и говорят на родном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

      1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

      Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

      11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии.

      Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.

      В какую впечатляющую сумму Испании обошлась политический кризис в Каталонии – в материале 24 канала.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протесты Каталония Европа столкновения
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