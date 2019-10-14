Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт

Испанский суд принял от 9 до 13 лет заключения для лидеров сторонников независимости Каталонии. Это вызвало бурный резонанс в обществе. Тысячи людей в знак протеста заблокировали международный аэропорт в Барселоне. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Заметим, что Верховный суд Испании считает доказанным, что осенью 2017 года в Каталонии были "неоспоримые факты насилия". Впрочем, достаточнs[ доказательств к осуждению лидеров каталонцев именно за мятеж – не нашел.

Напомним, в сентябре в Барселоне более полумиллиона человек вышли на митинг за независимость Каталонии

Сам процесс старитировал 12 февраля. На скамье подсудимых – 12 политиков и активистов, обвиняемых в организации бунта и растрате государственных денег. Прокуратура Испании просит для них до 25 лет тюрьмы. Сейчас приговоры получили 9 человек, наибольший срок – 13 лет – у экс-заместителя главы правительства Каталонии Ориола Жункераса.

Протесты в Барселоне

Протестующие высказывают категорическое несогласие с приговором суда, организовались благодаря соцсетям и отправились в аэропорт Эль-Прат в Барселоне – второй по важности международный транспортный авиахаб Испании.

Смотрите фото из соцсетей, что происходит в Барселоне:

Организация "Демократическое цунами", которая и объявила массовую мобилизацию, заявила: "Наша цель – остановить деятельность аэропорта Барселоны". Поэтому тысячи людей прибыли в Эль-Прату и фактически заблокировали его работу.

Видео, выложенные пользователями соцсетей и свидетелями событий, впечатляют:

Уже известно, что полиция применила к протестующим слезоточивый газ и дубинки.



Барселона, аэропорт Эль-Прат / Фото из соцсетей

Почему Каталония хочет независимости?

Каталонцы уважают свою историю и говорят на родном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

► 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании.

Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

► 11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии.

Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.

В какую впечатляющую сумму Испании обошлась политический кризис в Каталонии – в материале 24 канала.