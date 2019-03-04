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      В Испании досрочно распустят парламент: известна причина

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      Педро Санчес занимал пост премьера Испании рекордные восемь месяцев
      Педро Санчес занимал пост премьера Испании рекордные восемь месяцев / Getty Images

      Премьер-министр Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске парламента страны. Досрочные выборы назначены на 28 апреля 2019 года. На такой шаг правительство вынуждено пойти из-за бюджетного кризиса, возникшего после конфликта официального Мадрида с Каталонией.

      Правительственный указ подпишет король Испании Филипп VI, а во вторник, 5 марта, его опубликуют – сообщило испанское агентство новостей EFE. Роспуск парламента автоматически означает прекращение полномочий правительства. Таким образом правительство Санчеса проработало всего восемь месяцев – это наименьший срок в современной истории Испании.

      Читайте также: В Испании состоится суд над бывшими лидерами Каталонии

      В среду, 27 февраля, парламент Испании отказался принять правительственный проект бюджета на 2019 год. Партию премьера не поддержали каталонские депутаты. Переговоры с ними провалились, ведь Мадрид собирается судить 12 лидеров каталонского движения за независимость по обвинению в "подготовке и проведении нелегитимного референдума об отделении от Испании в 2017 году.

      Почему Каталония хочет независимости?
      Каталонцы уважают свою историю и говорят на родном языке. Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше налогов. Поэтому представители каталонского национализма заявляют о исторической и культурной особенности каталонской нации и стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

      Выборы в парламент Испании были запланированы на 2020 год, и теперь их проведут досрочно. Впрочем, конфликт интересов между Испанией и Каталонией, имеющей статус автономии в королевстве, может и не получить решения после новых выборов. "Испанская социалистическая рабочая партия" Педро Санчеса, как прогнозируют социологи, получит большинство голосов. Но ее два основных конкурента – "Народная партия" и "Граждане" будут иметь достаточное количество мест в парламенте, чтобы сформировать коалицию.

       

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      Теги: Европа Каталония
      Источник: 24 Канал
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