В Іспанії достроково розпустять парламент: відома причина

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписав указ про розпуск парламенту країни. Дострокові вибори призначено на 28 квітня 2019 року. На такий крок уряд змушений піти через бюджетну кризу, яка виникла після конфлікту офіційного Мадриду з Каталонією.

Урядовий указ підпише король Іспанії Філіп VI, а у вівторок, 5 березня, його опублікують – повідомило іспанське агентство новин EFE. Розпуск парламенту автоматично означає припинення повноважень уряду. Таким чином уряд Санчеса пропрацював лише вісім місяців – це найменший термін у сучасній історії Іспанії.

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У середу, 27 лютого, парламент Іспанії відмовився схвалити урядовий проект бюджету на 2019 рік. Партію прем'єра не підтримали каталонські депутати. Переговори з ними провалилися, адже Мадрид збирається судити 12 лідерів каталонського руху за незалежність за звинуваченнями у "підготовці та проведенні нелегітимного референдуму про відокремлення від Іспанії" у 2017 році.

Чому Каталонія хоче незалежності? Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. Каталонія – найбагатший регіон Іспанії й сплачує до бюджету найбільше податків. Тому представники каталонського націоналізму заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації й прагнуть добитися повного суверенітету та незалежності регіону.

Вибори до парламенту Іспанії були заплановані на 2020 рік, та тепер їх проведуть достроково. Утім, конфлікт інтересів між Іспанією та Каталонією, що має статус автономії у королівстві, може і не отримати вирішення після нових виборів. "Іспанська соціалістична робоча партія" Педро Санчеса, як прогнозують соціологи, здобуде більшість голосів. Але її два основні конкуренти – "Народна партія" і "Громадяни" – матимуть достатню кількість місць у парламенті, щоб сформувати коаліцію.