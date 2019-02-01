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      В Іспанії відбудеться суд над колишніми лідерами Каталонії

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      1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність
      1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність / delo.ua

      Найближчим часом в Мадриді судитимуть колишніх лідерів Каталонії, які домагалися відділення регіону від Іспанії. Через побоювання вуличних протестів влада не зізнається, у який саме день розпочнеться судовий процес.

      У справі проходять 12 осіб – чиновники та громадські активісти. Їх вже доправили до іспанської столиці з в'язниць поблизу Барселони, повідомили у The Times.

      Читайте також: У Барселоні пройшли багатотисячні марші проти від'єднання від Іспанії

      За ґратами колишні лідери Каталонії перебувають вже 16 місяців. Серед них – лідер Каталонської республіканської партії Оріол Жункерас.

      Оріол Хункерас
      Каталонський політик та історик, прихильник незалежності Каталонії, Оріол Жункерас

      Їх звинувачують у сепаратизмі, незаконному привласненні державних коштів та проведенні референдуму про незалежність Каталонії, який Мадрид визнав незаконним.

      Я готовий отримати довгий термін тюремного ув'язнення. Проте я вважаю, що нас визнають невинними,
      – прокоментував один із підсудних Жорді Санчес, лідер Каталонської національної асамблеї.

      У липні 2018 року понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони з вимогою звільнити з-під варти лідерів сепаратистського руху та повернути додому політиків, яким в Іспанії загрожує кримінальне переслідування.

      Чому Каталонія хоче незалежності? Представники каталонського націоналізму заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації й прагнуть добитися повного суверенітету та незалежності регіону. Причиною цього є низка політичних, етнонаціональних та економічних факторів, зокрема економічна потужність Каталонії, як найрозвинутішого і найприбутковішого району Іспанії.

      Теги: Каталонія
      Джерело: 24 Канал
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