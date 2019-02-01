В Іспанії відбудеться суд над колишніми лідерами Каталонії

Найближчим часом в Мадриді судитимуть колишніх лідерів Каталонії, які домагалися відділення регіону від Іспанії. Через побоювання вуличних протестів влада не зізнається, у який саме день розпочнеться судовий процес.

У справі проходять 12 осіб – чиновники та громадські активісти. Їх вже доправили до іспанської столиці з в'язниць поблизу Барселони, повідомили у The Times.

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За ґратами колишні лідери Каталонії перебувають вже 16 місяців. Серед них – лідер Каталонської республіканської партії Оріол Жункерас.



Каталонський політик та історик, прихильник незалежності Каталонії, Оріол Жункерас

Їх звинувачують у сепаратизмі, незаконному привласненні державних коштів та проведенні референдуму про незалежність Каталонії, який Мадрид визнав незаконним.

Я готовий отримати довгий термін тюремного ув'язнення. Проте я вважаю, що нас визнають невинними,

​– прокоментував один із підсудних Жорді Санчес, лідер Каталонської національної асамблеї.

У липні 2018 року понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони з вимогою звільнити з-під варти лідерів сепаратистського руху та повернути додому політиків, яким в Іспанії загрожує кримінальне переслідування.

Чому Каталонія хоче незалежності? Представники каталонського націоналізму заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації й прагнуть добитися повного суверенітету та незалежності регіону. Причиною цього є низка політичних, етнонаціональних та економічних факторів, зокрема економічна потужність Каталонії, як найрозвинутішого і найприбутковішого району Іспанії.