У Барселоні понад 100 тисяч людей вимагали звільнення лідерів Каталонії

У суботу, 14 липня, 110 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони з вимогою звільнити з-під варти лідерів сепаратистського руху та повернути додому політиків, яким в Іспанії загрожує кримінальне переслідування.

Про це повідомляє La Vanguardia.

Читайте також: У Чикаго пройшла акція протесту після того, як поліцейський вбив чоловіка

Протестувальники вийшли на вулиці Барселони після того, як дев'ятьох каталонських лідерів, яких утримували під вартою поблизу Мадрида, перевели у в'язниці в Каталонії.

VIDEO: Thousands of Catalans protest in Barcelona for the release of separatist leaders held over their role in the region's secession bid and the return of those in self-exile pic.twitter.com/nKpUZ0gAsV — AFP news agency (@AFP) 15 липня 2018 р.

Організаторами акціє каталонська асоціація "Òmnium Cultural", політична організація "Національна асамблея Каталонії" та ще кілька каталонських асоціацій. Демонстрація пройшла під гаслом "Ні в'язниці, ні засланню, ми любимо вас вдома".

Серед учасників акції були і члени уряду Каталонії на чолі із Кімом Торрою, який заявив, що рух за незалежність "вийде знову і знову, поки засуджені та вигнанці не повернуться додому".

За словами Кім Торра, кожна хвилина, яку наші в'язні проводять у тюрмах, а не разом з родинами та їхніми друзями, – це справжня політична непристойність, і ми не допустимо цього.