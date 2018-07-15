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У Барселоні понад 100 тисяч людей вимагали звільнення лідерів Каталонії

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У Барселоні понад 100 тисяч людей вимагали звільнення лідерів Каталонії
У Барселоні понад 100 тисяч людей вимагали звільнення лідерів Каталонії / vgolos.com.ua

У суботу, 14 липня, 110 тисяч людей вийшли на вулиці Барселони з вимогою звільнити з-під варти лідерів сепаратистського руху та повернути додому політиків, яким в Іспанії загрожує кримінальне переслідування.

Про це повідомляє La Vanguardia.

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Протестувальники вийшли на вулиці Барселони після того, як дев'ятьох каталонських лідерів, яких утримували під вартою поблизу Мадрида, перевели у в'язниці в Каталонії. 

Організаторами акціє каталонська асоціація "Òmnium Cultural", політична організація "Національна асамблея Каталонії" та ще кілька каталонських асоціацій. Демонстрація пройшла під гаслом "Ні в'язниці, ні засланню, ми любимо вас вдома". 

Серед учасників акції були і члени уряду Каталонії на чолі із Кімом Торрою, який заявив, що рух за незалежність "вийде знову і знову, поки засуджені та вигнанці не повернуться додому".

За словами Кім Торра, кожна хвилина, яку наші в'язні проводять у тюрмах, а не разом з родинами та їхніми друзями, – це справжня політична непристойність, і ми не допустимо цього.

Теги: Новини України протести Каталонія
Джерело: 24 Канал
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