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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Барселоне более 100 тысяч человек требовали освобождения лидеров Каталонии

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В Барселоне более 100 тысяч человек требовали освобождения лидеров Каталонии
В Барселоне более 100 тысяч человек требовали освобождения лидеров Каталонии / vgolos.com.ua

В субботу, 14 июля, 110 тысяч человек вышли на улицы Барселоны с требованием освободить из-под стражи лидеров сепаратистского движения и возвращения домой политиков, которым в Испании грозит уголовное преследование.

Об этом сообщает La Vanguardia.

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Протестующие вышли на улицы Барселоны после того, как девять каталонских лидеров, которых удерживали под стражей близ Мадрида, перевели в тюрьмы в Каталонии.

Организаторами акций являются каталонская ассоциация "Òmnium Cultural", политическая организация "Национальная ассамблея Каталонии" и еще несколько каталонских ассоциаций. Демонстрация прошла под лозунгом "Нет тюрьмам, нет ссылке, мы любим вас дома".

Среди участников акции были и члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торрою, который заявил, что движение за независимость "выйдет снова и снова, пока осужденные и изгнанники не вернутся домой".

По словам Кима Торра, "каждая минута, которую наши заключенные проводят в тюрьмах, а не вместе с их семьями и их друзьями, – это настоящая политическая непристойность, и мы не допустим этого".

Теги: Новости Украины Каталония протесты
Источник: 24 Канал
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