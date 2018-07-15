В Барселоне более 100 тысяч человек требовали освобождения лидеров Каталонии

В субботу, 14 июля, 110 тысяч человек вышли на улицы Барселоны с требованием освободить из-под стражи лидеров сепаратистского движения и возвращения домой политиков, которым в Испании грозит уголовное преследование.

Об этом сообщает La Vanguardia.

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Протестующие вышли на улицы Барселоны после того, как девять каталонских лидеров, которых удерживали под стражей близ Мадрида, перевели в тюрьмы в Каталонии.

VIDEO: Thousands of Catalans protest in Barcelona for the release of separatist leaders held over their role in the region's secession bid and the return of those in self-exile pic.twitter.com/nKpUZ0gAsV — AFP news agency (@AFP) 15 липня 2018 р.

Организаторами акций являются каталонская ассоциация "Òmnium Cultural", политическая организация "Национальная ассамблея Каталонии" и еще несколько каталонских ассоциаций. Демонстрация прошла под лозунгом "Нет тюрьмам, нет ссылке, мы любим вас дома".

Среди участников акции были и члены правительства Каталонии во главе с Кимом Торрою, который заявил, что движение за независимость "выйдет снова и снова, пока осужденные и изгнанники не вернутся домой".

По словам Кима Торра, "каждая минута, которую наши заключенные проводят в тюрьмах, а не вместе с их семьями и их друзьями, – это настоящая политическая непристойность, и мы не допустим этого".