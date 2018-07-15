В Чикаго прошла акция протеста после того, как полицейский убил мужчину

В Чикаго около 150 человек вышли на стихийную акцию протеста после того, как полицейские застрелили мужчину.

Об этом сообщает Chicago Tribune.

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Отмечается, что стрельба произошла в субботу, 14 июля, вечером. В полиции рассказали, что патрульные увидели человека, который, как им показалось, был вооружен. Они подошли к нему, чтобы задать несколько вопросов, произошел конфликт, и правоохранители выстрелили в мужчину. От полученных ранений он скончался в больнице. Представитель полиции отметил, что на месте происшествия обнаружили пистолет и два магазина с патронами.

Через полтора часа рядом с местом происшествия начала собираться толпа. Полиция попыталась отодвинуть людей, что вызвало у них возмущение. Они начали толкать полицейских и выкрикивать "убийцы". Некоторые стали бросать камни и стеклянные бутылки.

Представитель чикагской полиции рассказал, что в результате пострадали четыре офицера. Четверо участников акции были задержаны. Он добавил, что в толпе была распространена ложная информация о том, что погибший был безоружным.

Chicago Tribune отмечает, что это был третий случай в Чикаго за последние две недели, когда полицейский выстрелил в человека.