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У Чикаго пройшла акція протесту після того, як поліцейський вбив чоловіка

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У Чикаго натовп протестує проти працівників поліції
У Чикаго натовп протестує проти працівників поліції / chicagotribune.com

У Чикаго близько 150 осіб вийшли на стихійну акцію протесту після того, як поліцейські застрелили чоловіка.

Про це повідомляє Chicago Tribune.

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Зазначається, що стрілянина сталася у суботу, 14 липня, ввечері. У поліції розповіли, що патрульні побачили людину, яка, як їм здалося, була озброєною. Вони підійшли до нього, щоб поставити кілька запитань, стався конфлікт, і правоохоронці вистрелили в чоловіка. Від отриманих поранень він помер в лікарні. Представник поліції зазначив, що на місці події виявили пістолет і два магазини з патронами.

Через півтори години поруч з місцем події почав збиратися натовп. Поліція спробувала відсунути людей, що викликало у них обурення. Вони почали штовхати працівників поліції та викрикувати "вбивці". Деякі стали кидати камені й скляні пляшки.

Представник чиказької поліції розповів, що в результаті постраждали чотири офіцери. Четверо учасників акції були затримані. Він додав, що в натовпі була поширена помилкова інформація про те, що загиблий був беззбройним.

Chicago Tribune зазначає, що це був третій випадок в Чикаго за останні два тижні, коли полісмен вистрелив у людину.

 

Теги: протести Новини США Жертви
Джерело: 24 Канал
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