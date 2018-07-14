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Масове отруєння у McDonald’s: у тисячах закладів мережі вилучають популярний продукт

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Масове отруєння у McDonald’s
Масове отруєння у McDonald’s / Getty images

У майже 3 тисячах закладів популярної мережі ресторанів швидкого харчування McDonald’s після випадків масового отруєння вилучають із продажу салати.

Випадки отруєння зафіксовані одразу у 14 штатах США, інформує The Wall Street Journal.

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Влада штатів Іллінойс та Айова оголосила, що розслідує випадки зараження місцевих жителів кишковим захворюванням – циклоспорозом.

За версією слідства, частина постраждалих могли підхопити збудник інфекції після відвідування ресторанів McDonald’s – вони їли салати.

Відомо, що з середини травня в Іллінойсі 90 людей захворіли, а в Айові зафіксовано 15 випадків вже наприкінці червня.

У McDonald’s з цього приводу заявили, що "в цілях обережності" вирішили вилучити салати з меню приблизно 3 тисяч ресторанів у 14 штатах США. Зокрема, йдеться про заклади, які співпрацюють з тією ж фірмою-постачальником, яка постачала салати в ресторани мережі в Айові та Іллінойсі.

У мережі запевнили, що співпрацюють з місцевою владою та правоохоронними органами, аби розслідувати випадки захворювання.

До слова, напередодні у Львові 9 людей отруїлось після того, як пообідали кебабом в одному із закладів швидкого зарчування.

Теги: Новини США отруєння Розслідування
Джерело: 24 Канал
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