Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що по силі удар дійсно нагадував влучання саме ATACMS. Тим часом у Великій Британії вважають, що Україна збільшить кількість дальніх ударів по Росії.
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ATACMS били по Джанкою
Світан зазначив, що навряд США ще в березні передали Україні 100 ATACMS. Очевидно, що там було кілька десятків таких ракет. Саме вони могли спричинити величезну "бавовну" в Джанкої. Однак навряд це були ракети з дальністю саме 165 кілометрів.
Хоча теоретично така ракета теж дістала б до Джанкоя. Однак реально це 300-кілометрова ракета. Вона задачу виконала. Перекрити Джанкой ATACMS цілком реально. Були ще удари по Бердянську, де площу накривали касетними боєприпаси, та по Маріуполю,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Влучання в Новолипецький металургійний завод
Військовий експерт також розповів, що силам оборони вдалось поцілити в дуже важливий для Путіна металургійний комбінат у Новолипецьку. Аби вивести з ладу весь металургійний завод, треба бити по кисневому цеху, і будь-який металург навіть просто на схемі заводу покаже, де саме розташований цей цех.
"Новолипецький комбінат входить у першу двадцятку в світі. Він варить сталь серйозних марок. Серйозне виробництво, що вбудоване в загальну систему виробництва військової продукції в Росії. Починають від ББМ, закінчуючи літаками та ракетами, тож металургійні заводи така сама важлива ціль, як і НПЗ", – наголосив льотчик-інструктор.
Смоленський НПЗ
Також він пояснив, чому росіянам дуже довго не вдається загасити пожежу на Смоленському НПЗ. Там було влучання в бочки. Бочки були наповнені паливом. І їх ніхто ніколи не гасить. Вони вже просто чекають, коли все вигорить.
Бочки розташовані так, щоб одна одну не підпалити. Там є певна відстань між ними. Рятувальники в основному намагаються зробити так, щоб вогонь не поширився на інші цистерни. Чекають, коли прогорить і при цьому гріються вже майже добу,
– іронічно підкреслив Світан.
Військова допомога Україні: останні новини
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- Очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що військова допомога від США не допоможе перемогти Росію. Він закликав Захід збільшувати виробництво озброєння.
- Інститут вивчення війни проаналізував, як ATACMS допоможуть Україні. Це загроза військовим цілям Росії в глибоких тилах.