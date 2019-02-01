В Испании состоится суд над бывшими лидерами Каталонии

В ближайшее время в Мадриде будут судить бывших лидеров Каталонии, которые добивались отделения региона от Испании. Из-за опасения уличных протестов власть не признается, в какой именно день начнется судебный процесс.

По делу проходят 12 человек – чиновники и общественные активисты. Их уже доставили в испанскую столицу из тюрем вблизи Барселоны, сообщили в The Times.

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За решеткой бывшие лидеры Каталонии находятся уже 16 месяцев. Среди них – лидер Каталонской республиканской партии Ориоль Жункерас.



Каталонский политик и историк, сторонник независимости Каталонии, Ориоль Жункерас

Их обвиняют в сепаратизме, незаконном присвоении государственных средств и проведении референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным.

Я готов получить долгий срок тюремного заключения. Однако я считаю, что нас признают невиновными,

​– прокомментировал один из подсудимых Жорди Санчес, лидер Каталонской национальной ассамблеи.

В июле 2018 года более 100 тысяч людей вышли на улицы Барселоны с требованием освободить из-под стражи лидеров сепаратистского движения и возвращения домой политиков, которым в Испании грозит уголовное преследование.

Почему Каталония хочет независимости? Представители каталонского национализма заявляют о исторической и культурной особенности каталонской нации и стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона. Причиной этого является ряд политических, этнонациональных и экономических факторов, в частности экономическая мощь Каталонии, как самого развитого и прибыльного района Испании.