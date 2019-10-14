Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт

Іспанський суд ухвалив від 9 до 13 років у ув'язнення для лідерів прихильників незалежності Каталонії. Це викликало бурхливий резонанс у суспільстві. Тисячі людей на знак протесту заблокували міжнародний аеропорт у Барселоні. Поліція застосувала сльозогінний газ та кийки.

Зауважимо, що Верховний суд Іспанії вважає доведеним, що восени 2017 року в Каталонії були "незаперечні факти насильства". Утім, достатньо доказів до засудження лідерів каталонців саме за заколот – не знайшов.

Нагадаємо, у вересні в Барселоні понад півмільйона людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії

Сам процес стартував 12 лютого. На лаві підсудних – 12 політиків та активістів, звинувачених в організації повстання та розтраті державних грошей. Прокуратура Іспанії просить для них до 25 років в'язниці. Наразі вироки отримали 9 людей, найбільший строк – 13 років – у ексзаступника голови уряду Каталонії Оріола Жункераса.

Протести в Барселоні

Протестувальники виявили категоричну незгоду з вироком суду, організувалися завдяки соцмережам і вирушили до аеропорту Ель-Прат у Барселоні – другого за важливістю міжнародного транспортного авіахабу Іспанії.

Дивіться фото з соцмереж, що відбувається у Барселоні:

Організація "Демократичне цунамі", яка й оголосила масову мобілізацію, заявила: "Наша мета – зупинити діяльність аеропорту Барселони". Тож тисячі людей прибули до Ель-Прату та фактично заблокували його роботу.

Відео, викладені користувачами соцмереж та свідками подій, вражають:

Вже відомо, що поліція застосувала до протестувальників сльозогінний газ та кийки.



Барселона, аеропорт Ель-Прат / Фото з соцмереж

Чому Каталонія хоче незалежності?Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. До того ж, Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому каталонські націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.

► 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії.

Тоді більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Але центральна влада не визнала референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

► 11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії .

Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.

У яку шалену суму Іспанії обійшлась політична криза у Каталонії – у матеріалі 24 каналу.