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      У Барселоні понад півмільйона людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії: видовищні фото

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      Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії
      Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Getty Images

      У Барселоні 600 тисяч людей вийшли на мітинг 11 вересня на підтримку відділення Каталонії від Іспанії. Багато учасників мітингу були одягнені у футболки на підтримку незалежності Каталонії, деякі з активістів несли прапори із закликами до незалежності.

      Сотні тисяч людей влаштували мітинг у Національний день Каталонії з вимогою надати незалежність Каталонії від Іспанії, а також звільнити каталонських чиновників, затриманих після невдалої спроби проголосити незалежність регіону в 2017 році, повідомляє Associated Press.

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      Учасники акції за незалежність Каталонії перекидали паркани, протестуючи перед парламентом Каталонії. Відбулися затримання та сутички.

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Учасники мітингу за відокремлення Каталонії порушували порядок / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Поліція затримувала порушників під час мітингу за незалежність Каталонії / Фото Getty Images

      Чому Каталонія хоче незалежності? Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому представники каталонського націоналізму заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації. Вони прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.

      Що відомо про спроби Каталонії відокремитися від Іспанії?

      1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Центральна влада не визнала цей референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

      11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії. Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.

      Верховний суд Іспанії видав дозволи на арешт 6 каталонських політиків-утікачів, серед яких опинився і Пучдемон.

       

       

      blog_ava
      На кнопкодавстві спіймали другого за день нардепа від "Слуги народу"
      11 вересня
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      Теги: Каталонія Сутички Європа Протести Пікет
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