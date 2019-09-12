У Барселоні понад півмільйона людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії: видовищні фото

У Барселоні 600 тисяч людей вийшли на мітинг 11 вересня на підтримку відділення Каталонії від Іспанії. Багато учасників мітингу були одягнені у футболки на підтримку незалежності Каталонії, деякі з активістів несли прапори із закликами до незалежності.

Сотні тисяч людей влаштували мітинг у Національний день Каталонії з вимогою надати незалежність Каталонії від Іспанії, а також звільнити каталонських чиновників, затриманих після невдалої спроби проголосити незалежність регіону в 2017 році, повідомляє Associated Press.

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Учасники акції за незалежність Каталонії перекидали паркани, протестуючи перед парламентом Каталонії. Відбулися затримання та сутички.



Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Фото Getty Images



Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Фото Getty Images



Мітинг у Барселоні за незалежність Каталонії від Іспанії / Фото Getty Images



Учасники мітингу за відокремлення Каталонії порушували порядок / Фото Getty Images



Поліція затримувала порушників під час мітингу за незалежність Каталонії / Фото Getty Images

Чому Каталонія хоче незалежності? Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому представники каталонського націоналізму заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації. Вони прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.

Що відомо про спроби Каталонії відокремитися від Іспанії?

1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Центральна влада не визнала цей референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.

11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії. Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.

Верховний суд Іспанії видав дозволи на арешт 6 каталонських політиків-утікачів, серед яких опинився і Пучдемон.