В Барселоне более полумиллиона человек вышли на митинг за независимость Каталонии: фото

В Барселоне 600 тысяч человек вышли на митинг 11 сентября на поддержку отделения Каталонии от Испании. Многие участники митинга были одеты в футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые из активистов несли флаги с призывами к независимости.

Сотни тысяч людей устроили митинг в Национальный день Каталонии с требованием предоставить независимость Каталонии от Испании, а также освободить каталонских чиновников, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость региона в 2017 году, сообщает Associated Press.

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Участники акции за независимость Каталонии валили заборы, протестуя перед парламентом Каталонии. Состоялись задержания и столкновения.



Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Фото Getty Images



Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Фото Getty Images



Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Фото Getty Images



Участники митинга за отделение Каталонии нарушали порядок​ / Фото Getty Images



Полиция задерживала нарушителей во время митинга за независимость Каталонии / Фото Getty Images

Почему Каталония хочет независимости?

Каталонцы уважают свою историю и говорят на собственном языке. Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому представители каталонского национализма заявляют об исторической и культурной особенности каталонской нации. Они стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

Что известно о попытках Каталонии отделиться от Испании?

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Центральная власть не признала этот референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии. Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.

Верховный суд Испании разрешил арест 6 каталонских политиков-беглецов, среди которых оказался и Пучдемон.