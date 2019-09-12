01:23
12 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Фильм "Пила" по-русски. Рогозин начал экономить
      Вєсті Кремля
      21:22, 11 сентября
      Вести.UA: Теплые разговоры Зеленского с Коломойским. Агент Савченко
      Вєсті.UA
      20:06, 11 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, 11 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЕРХОВНАЯ РАДА ЦИК APPLE

      В Барселоне более полумиллиона человек вышли на митинг за независимость Каталонии: фото

      34 Читати новину українською
      Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании
      Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Getty Images

      В Барселоне 600 тысяч человек вышли на митинг 11 сентября на поддержку отделения Каталонии от Испании. Многие участники митинга были одеты в футболки в поддержку независимости Каталонии, некоторые из активистов несли флаги с призывами к независимости.

      Сотни тысяч людей устроили митинг в Национальный день Каталонии с требованием предоставить независимость Каталонии от Испании, а также освободить каталонских чиновников, задержанных после неудачной попытки провозгласить независимость региона в 2017 году, сообщает Associated Press.

      Читайте также: В какую бешеную сумму Испании обошелся политический кризис в Каталонии

      Участники акции за независимость Каталонии валили заборы, протестуя перед парламентом Каталонии. Состоялись задержания и столкновения.

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Митинг в Барселоне за независимость Каталонии от Испании / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Участники митинга за отделение Каталонии нарушали порядок​ / Фото Getty Images

      Барселона Каталонія мітинг Іспанія
      Полиция задерживала нарушителей во время митинга за независимость Каталонии / Фото Getty Images

      Почему Каталония хочет независимости?
      Каталонцы уважают свою историю и говорят на собственном языке. Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому представители каталонского национализма заявляют об исторической и культурной особенности каталонской нации. Они стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.

      Что известно о попытках Каталонии отделиться от Испании?

      1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Центральная власть не признала этот референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.

      11 октября глава правительства Каталонии Карлос Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии. Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.

      Верховный суд Испании разрешил арест 6 каталонских политиков-беглецов, среди которых оказался и Пучдемон.

       

       

      blog_ava
      Россия отпустила Цемаха, боевик отправился на оккупированный Донбасс: фото
      11 сентября
      1683
      Теги: Пикет Протесты Европа столкновения Каталония
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      11 сентября , 22:30 Главные новости 11 сентября: наказание за незаконное обогащение и подозреваемый в MH17 Цемах
      217
      Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      11 сентября , 22:00 Невыносимая вонь, штурмовики с детства и поиск украинских загранпаспортов: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 965
      Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      11 сентября , 16:30 Не только драгоценности: что берут в залог современные украинские ломбарды
      252
      Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      11 сентября , 21:38 Путь шамана: почему Габышев опасен для Путина
      Іван Яковина
      Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь
      11 сентября , 21:01 Отдых в Греции: лучшие места, которые запомнятся на всю жизнь
      Юлія Гілей 181
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук