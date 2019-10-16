Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії

Барселону вчергове сколихнули масові акції протестів. Цього разу – через рішення іспанського суду про арешт дев'ятьох борців за незалежність Каталонії. Кількість постраждалих внаслідок сутичок перевищила сотню, протестувальники блокують аеропорт та низку автодоріг регіону. Що вимагають демонстранти, як довго триватимуть протести та чи безпечною є наразі Барселона для туристів?

Що відбувається у Барселоні?

З 14 жовтня у низці іспанських міст, зокрема в Барселоні, десятки тисяч осіб вийшли на акції протесту. Серед них – переважно молодь, яка збиралася спонтанно та швидко. Організатором виступив рух "Демократичне цунамі".

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Демонстранти блокують автомобільні дороги та залізничне сполучення. В другому за масштабами аеропорту Іспанії, "Ель-Прат", було скасовано понад сотня авіарейсів. Протестувальники, намагаючись привернути увагу світу, перекрили доступ до терміналів. Тут же відбулися сутички з поліцією.

Зіткнення правоохоронців з мітингувальниками відбулися і в центрі Барселони. Кілька сотень демонстрантів перетворили мирні акції протесту на вуличні бої, підпаливши контейнери для сміття, встановивши барикади та кидаючи різні предмети у поліцейських. Останні відповідали пострілами гумовими кулями.



У Барселоні протестувальники ледь не підпалили творіння Гауді / Getty Images

Заворушення становлять загрозу також для популярних туристичних об’єктів Барселони. Зокрема, у вівторок, вогонь із запаленого протестувальниками смітника перекинувся на огорожі неподалік від Ла Педрера – творіння відомого каталонського архітектора Антоніо Гауді та однієї з головних визначних пам'яток міста.

За останніми даними, затримано понад 50 демонстрантів, 125 осіб постраждали внаслідок сутичок (з них 72 правоохоронці).

RÉVOLTE À #BARCELONE

Les manifestants ont à nouveau occupé l'aéroport et bloqué l'autoroute ainsi que des voies ferrées. Les affrontements ont été particulièrement violents. vendredi, jour de "grève générale" et de manifestation de masse. #Barcelona #barcelonaairport pic.twitter.com/K0Cfjiu65Z — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) October 16, 2019

Що спричинило нову хвилю протестів?

Масові акції протесту, що спровокували зіткнення між іспанською поліцією та прихильниками незалежності Каталонії, почалися після того, як дев’ятьом лідерам каталонських сепаратистів оголосили вирок – від 9 до 13 років за гратами.

Серед них – колишні лідери автономного регіону та організатори референдуму про незалежність Каталонії, проведеного у 2017 році. Їхню справу близько двох років розглядали у Мадриді, проте вирок оголосили лише два дні тому – 14 жовтня.

Police and protesters squared off outside #Barcelona's airport after the Spanish Supreme Court sentenced prominent Catalan separatists to lengthy prison terms.



Dozens of people were treated for injuries and more than 100 flights were canceled. pic.twitter.com/4WgVQa8AYs — Paul Cruz (@Ku1989Paul) October 15, 2019

Також суд поновив ордер на екстрадицію екс-президента уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який активно боровся за незалежність регіону і нині переховується у Бельгії. Іспанські органи юстиції звинувачують його у сепаратизмі.

Реакція сторін щодо протестів

Карлес Пучдемон на акції протесту проти рішення іспанського суду у Брюсселі заявив, що каталонська криза стосується європейської демократії в цілому. Він переконаний: ця проблема не є виключно іспанською чи регіональною.

Регіональний президент Каталонії Кім Торра заявив, що вирок суду щодо арешту каталонських лідерів є "образою для демократії". Він закликав "припинити репресії, звільнити політв’язнів та дозволити вигнанцям вільно повернутися на батьківщину".



У Каталонії вимагають амністії лідерів-сепаратистів / Getty Images

Оріол Жункерас, якого очікує найдовший термін ув'язнення, в інтерв'ю Reuters заявив, що цей вирок суду лише сприятиме посиленню руху за незалежність Каталонії.

В цілому, у каталонському регіональному уряді засудили будь-які насильницькі дії, зазначивши, що прихильники незалежності Каталонії завжди були миролюбивими. Натомість чинний уряд Іспанії зазначив, що саме меншина намагається повернути насильство на вулиці каталонських міст.

Очільник іспанського уряду Педро Санчес у середу зранку повідомив, що планує сьогодні зустрітися з трьома лідерами опозиції, щоб обговорити події. Пабло Касадо (Народна партія, РР), Албер Рібера (Громадянська партія, Cs) та Пабло Іглесіас (ліва партія "Унідас Подемос", UP) індивідуально зустрінуться з Санчесом.

Firme y rotunda condena a la violencia que busca romper la convivencia en Cataluña. Hoy me reuniré con los dirigentes de PP, Cs y UP para transmitirles la determinación del Gobierno de garantizar la seguridad, con firmeza, proporcionalidad y unidad.

Todo nuestro apoyo a las FCS. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 16, 2019

Чи безпечно відвідувати Барселону зараз?

МЗС України опублікувало рекомендації для українців, які проживають у Барселоні або збираються відвідати місто найближчим часом. Так, тут рекомендують уникати масових скупчень людей, а також – утримуватися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій.

Також варто звернути увагу на те, що міжнародний аеропорт "Ель Прат" частково заблокований демонстрантами. Отже, можливі затримки чи скасування рейсів, зокрема і до України. Тож потрібно слідкувати за змінами розкладу рейсів та завчасно планувати прибуття до летовища.

Що далі?

За інформацією іспанських ЗМІ, протестувальники планують розпочати подібні акції також у Мадриді. При цьому блокаду аеропорту припиняти поки що не збираються. На п’ятницю, 18 жовтня, прибічники каталонських лідерів планують загальний страйк у Барселоні. Зокрема, до участі закликають студентів та молодь з різних міст регіону.

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Чи буде це супроводжуватися сутичками та заворушеннями? Відповісти важко, оскільки і в попередні дні планувалися виключно мирні акції без жодних насильницьких дій.

Уже менш ніж за місяць, 10 листопада, відбудуться позачергові вибори до парламенту Іспанії. Тому можна припустити, що нинішньому уряду країни "не на руку" продовження активних протестів. А саме рішення суду щодо арешту каталонських лідерів, ймовірно, матиме чималий вплив на політичні настрої жителів країни.

Чому каталонці вимагають незалежності регіону?

Каталонія – найбагатший регіон Іспанії, який сплачує найбільше податків до бюджету країни. Це одна з причин, чому представники каталонського націоналізму прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону. Також там заявляють про історичну і культурну особливість каталонської нації, розмовляють власною мовою та шанують традиції регіону.