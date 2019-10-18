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      Президент Каталонії хоче провести новий референдум щодо незалежності регіону

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      Президент Каталонії хоче новий референдум щодо незалежності регіону
      Президент Каталонії хоче новий референдум щодо незалежності регіону / abc.es

      Президент іспанської Каталонії Жоакім Торра планує домагатися нового референдуму про незалежність регіону. Усе це на тлі масових протестів та сутичок демонстрантів з поліцією у Барселоні.

      Торра під час виступу у каталонському парламенті розповів, що саме масові заворушення і мітинги спонукають Каталонію до нового референдуму, передає BBC.

      Важливо: Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії

      Ми знову повернемося до голосування з питання самовизначення. Якщо всі партії та групи зроблять це можливим, ми повинні бути в змозі завершити цей термін повноважень парламенту шляхом підтвердження незалежності,
      – наголосив Торра.

      Політик відзначив, що вироки, винесені лідерам руху за незалежність Каталонії, не завадять проведенню другого референдуму.

      Чим це загрожує лідерам Каталонії?

      Конституційний суд Іспанії вже відреагував на таке бажання каталонських чиновників. У суді пригрозили, що спроби лідерів Каталонії ініціювати другий референдум щодо незалежності регіону матимуть правові наслідки.

      Цікаво: Як минула ніч протестів у Барселоні: фото, відео пожежі та сутичок з поліцією

      Чому поновилися протести у Каталонії?Масові акції протесту почалися у Каталонії після того, як дев’ятьом лідерам каталонських сепаратистів оголосили вирок – від 9 до 13 років за гратами. Серед них – колишні лідери автономного регіону та організатори референдуму про незалежність Каталонії, проведеного у 2017 році. Їхню справу близько двох років розглядали у Мадриді, проте вирок оголосили лише 14 жовтня.

      Також суд поновив ордер на екстрадицію експрезидента уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, який активно боровся за незалежність регіону і нині переховується у Бельгії. Іспанські органи юстиції звинувачують його у сепаратизмі.

      У ніч на 16 та 17 жовтня у Барселоні посилилися акції протесту, а в місті панує хаос. Демонстранти палили автомобілі, атакували поліцію коктейлями Молотова, запускали піротехнічні ракети у поліцейський вертоліт, будували барикади. Через заворушення затримали 20 осіб.

      Чому Каталонія хоче незалежності?

      • Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. До того ж, Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому каталонські націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.
      • 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Але центральна влада не визнала референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності регіону.
      • 11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії.
      • Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Каталонія Протести у Барселоні Референдум Протести
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