Президент Каталонии хочет провести новый референдум о независимости региона

Президент испанской Каталонии Жоаким Торра планирует добиваться нового референдума о независимости региона. Все это на фоне массовых протестов и столкновений демонстрантов с полицией в Барселоне.

Торра во время выступления в каталонском парламенте рассказал, что именно массовые беспорядки и митинги побуждают Каталонию к новому референдуму, передает BBC.

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Мы снова вернемся к голосованию по вопросу самоопределения. Если все партии и группы сделают это возможным, мы должны быть в состоянии завершить срок полномочий парламента путем подтверждения независимости,

– подчеркнул Торра.

Политик отметил, что приговоры, вынесенные лидерам движения за независимость Каталонии, не помешают проведению второго референдума.

Чем это грозит лидерам Каталонии?

Конституционный суд Испании уже отреагировал на такое желание каталонских чиновников. В суде пригрозили, что попытки лидеров Каталонии инициировать второй референдум о независимости региона будет иметь правовые последствия.

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Почему возобновились протесты в Каталонии?

Массовые акции протеста начались в Каталонии после того, как девяти лидерам каталонских сепаратистов объявили приговор – от 9 до 13 лет за решеткой. Среди них – бывшие лидеры автономного региона и организаторы референдума о независимости Каталонии, проведенного в 2017 году. Их дело около двух лет рассматривали в Мадриде, однако приговор был оглашен только 14 октября.



Также суд возобновил ордер на экстрадицию экс-президента правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который активно боролся за независимость региона и ныне скрывается в Бельгии. Испанские органы юстиции обвиняют его в сепаратизме.



В ночь на 16 и 17 октября в Барселоне усилились акции протеста, а в городе царит хаос. Демонстранты жгли автомобили, атаковали полицию коктейлями Молотова, запускали пиротехнические ракеты в полицейский вертолет, строили баррикады. Из-за беспорядков задержали 20 человек.

Почему Каталония хочет независимости?