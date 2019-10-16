Протесты в Барселоне переросли в массовые беспорядки с баррикадами и пожарами: фото и видео
Протесты в Барселоне 15 октября получили крайне агрессивную и насильственную окраску. Сторонники независимости Каталонии жгли мусор, бросали в полицию яйца и петарды.
Демонстрация в центре Барселоны против приговоров лидерами каталонских сепаратистов переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщило местное издание El Pais.
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Полиция говорит о группах провокаторов и призывает граждан к спокойствию, а также – не приближаться к центральным районам города.
Фото и видео протестов в Барселоне 15 октября:
Митингующие жгли мусор и строили баррикады / Фото El Pais
Произошли столкновения с правоохранителями / Фото El Pais
Город вечером был похож на большой пожар / Фото из соцсетей
Местные в соцсетях пишут, что ситуация вышла из-под контроля. Полиция преследовала манифестантов по улицам города и применяла силу, пострадали десятки людей.
Как прошел бурный протестный день в столице Каталонии: видео El Pais
С чего все началось – в материале 24 канала: Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт.