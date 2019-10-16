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      Протесты в Барселоне переросли в массовые беспорядки с баррикадами и пожарами: фото и видео

      12 Читати новину українською
      Протесты в Барселоне 15 октября
      Протесты в Барселоне 15 октября / EFE

      Протесты в Барселоне 15 октября получили крайне агрессивную и насильственную окраску. Сторонники независимости Каталонии жгли мусор, бросали в полицию яйца и петарды.

      Демонстрация в центре Барселоны против приговоров лидерами каталонских сепаратистов переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщило местное издание El Pais.

      Читайте также: Протесты в Барселоне: Украинцев предупредили об опасности

      Полиция говорит о группах провокаторов и призывает граждан к спокойствию, а также – не приближаться к центральным районам города.

      Фото и видео протестов в Барселоне 15 октября:

      Барселона
      Митингующие жгли мусор и строили баррикады / Фото El Pais

      Барселона
      Произошли столкновения с правоохранителями / Фото El Pais

      Барселона
      Город вечером был похож на большой пожар / Фото из соцсетей

      Местные в соцсетях пишут, что ситуация вышла из-под контроля. Полиция преследовала манифестантов по улицам города и применяла силу, пострадали десятки людей.

      Как прошел бурный протестный день в столице Каталонии: видео El Pais

      С чего все началось – в материале 24 канала: Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт.

      blog_ava
      150-килограммовая модель показала обнаженное фото с сыном и рассказала о послеродовой депрессии
      15 октября
      254
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Постраждалі Протесты Каталония
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