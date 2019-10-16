Протесты в Барселоне переросли в массовые беспорядки с баррикадами и пожарами: фото и видео

Протесты в Барселоне 15 октября получили крайне агрессивную и насильственную окраску. Сторонники независимости Каталонии жгли мусор, бросали в полицию яйца и петарды.

Демонстрация в центре Барселоны против приговоров лидерами каталонских сепаратистов переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщило местное издание El Pais.

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Полиция говорит о группах провокаторов и призывает граждан к спокойствию, а также – не приближаться к центральным районам города.

Фото и видео протестов в Барселоне 15 октября:

To whomever was planning a trip to #Barcelona today... pic.twitter.com/n62kunvH2F — Rodrigo Figueredo (@GeorgeArtwell) October 16, 2019



Митингующие жгли мусор и строили баррикады / Фото El Pais



Произошли столкновения с правоохранителями / Фото El Pais



Город вечером был похож на большой пожар / Фото из соцсетей

Clashes erupt in Barcelona as Catalan separatists protest sentences for leaders https://t.co/6qLMAfnUe0 pic.twitter.com/TSljVZ3zgV — Wetinhappen.com.ng (@Wetinhappen) October 16, 2019

Местные в соцсетях пишут, что ситуация вышла из-под контроля. Полиция преследовала манифестантов по улицам города и применяла силу, пострадали десятки людей.

Как прошел бурный протестный день в столице Каталонии: видео El Pais

С чего все началось – в материале 24 канала: Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт.