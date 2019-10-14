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      Протесты в Барселоне: украинцев предупредили об опасности

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      Аэропорт Эль Прат
      Аэропорт Эль Прат / elboletin.com

      Из-за массовых беспорядков, которые продолжаются в городе, украинцев просят избегать массовых скоплений людей и не посещать известных туристических локаций.

      Так же граждан Украины предупреждают о вероятных задержках рейсов как из страны, так и до нее. Дело в том, что международный аэропорт в Барселоне заблокировали тысячи людей. Таким образом они выражают свой протест решению, которое принял испанский суд.

      Важно: Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт

      Он присудил от 9 до 13 лет заключения для лидеров сторонников независимости Каталонии. Именно это вызвало бурный резонанс в обществе.

      Из-за ухудшения ситуации безопасности в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций,
      – говорится в сообщении генконсульства Украины в Барселоне.

      Также там добавляют: международный аэропорт "Эль Прат" сейчас является частично заблокирован манифестантами, поэтому возможны задержки или отмена некоторых рейсов, в том числе в Украину.

      Почему Каталония хочет независимости?

      • Каталонцы уважают свою историю и говорят на родном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.
      • 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.
      • 11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии.
      • Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: авиация МИД Украины столкновения Каталония Протесты
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