Протесты в Барселоне: украинцев предупредили об опасности

Из-за массовых беспорядков, которые продолжаются в городе, украинцев просят избегать массовых скоплений людей и не посещать известных туристических локаций.

Так же граждан Украины предупреждают о вероятных задержках рейсов как из страны, так и до нее. Дело в том, что международный аэропорт в Барселоне заблокировали тысячи людей. Таким образом они выражают свой протест решению, которое принял испанский суд.

Важно: Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт

Он присудил от 9 до 13 лет заключения для лидеров сторонников независимости Каталонии. Именно это вызвало бурный резонанс в обществе.

Из-за ухудшения ситуации безопасности в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций,

– говорится в сообщении генконсульства Украины в Барселоне.

Также там добавляют: международный аэропорт "Эль Прат" сейчас является частично заблокирован манифестантами, поэтому возможны задержки или отмена некоторых рейсов, в том числе в Украину.

Почему Каталония хочет независимости?