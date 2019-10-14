Протесты в Барселоне: украинцев предупредили об опасности
Из-за массовых беспорядков, которые продолжаются в городе, украинцев просят избегать массовых скоплений людей и не посещать известных туристических локаций.
Так же граждан Украины предупреждают о вероятных задержках рейсов как из страны, так и до нее. Дело в том, что международный аэропорт в Барселоне заблокировали тысячи людей. Таким образом они выражают свой протест решению, которое принял испанский суд.
Важно: Массовые беспорядки в Барселоне: люди перекрыли международный аэропорт
Он присудил от 9 до 13 лет заключения для лидеров сторонников независимости Каталонии. Именно это вызвало бурный резонанс в обществе.
Из-за ухудшения ситуации безопасности в Барселоне и пригородах рекомендуем избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра Барселоны и туристических локаций,
– говорится в сообщении генконсульства Украины в Барселоне.
Также там добавляют: международный аэропорт "Эль Прат" сейчас является частично заблокирован манифестантами, поэтому возможны задержки или отмена некоторых рейсов, в том числе в Украину.
Почему Каталония хочет независимости?
- Каталонцы уважают свою историю и говорят на родном языке. К тому же, Каталония – самый богатый регион Испании и платит в бюджет больше всего налогов. Поэтому каталонские националисты стремятся добиться полного суверенитета и независимости региона.
- 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум о независимости от Испании. Тогда большинство голосов жители Каталонии отдали за отделение от Испании. Но центральная власть не признала референдум и его результаты, а испанская полиция применила силу против сторонников независимости Каталонии.
- 11 октября глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о провозглашении независимости Каталонии.
- Однако уже 27 октября Сенат Испании приостановил автономию Каталонии и в регионе ввели прямое управление. После этого парламент и правительство Каталонии распустили.