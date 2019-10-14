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      Протести у Барселоні: українців попередили про небезпеку

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      Аеропорт Ель Прат
      Аеропорт Ель Прат / elboletin.com

      Через масові заворушення, які тривають у місті, українців просять уникати масових скупчень людей та не навідуватись до відомих туристичних локацій.

      Так само громадян України попереджають про ймовірні затримки рейсів як із країни, так і до неї. Річ у тім, що міжнародний аеропорт у Барселоні заблокували тисячі людей. У такий спосіб вони висловлюють власний протест рішенню, яке прийняв іспанський суд.

      Важливо: Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт

      Він присудив від 9 до 13 років у ув'язнення для лідерів прихильників незалежності Каталонії. Саме це викликало бурхливий резонанс у суспільстві.

      Через погіршення безпекової ситуації у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій,
      – мовиться в повідомленні генконсульства України в Барселоні.

      Також там додають:міжнародний аеропорт "Ель Прат" наразі є частково заблокований маніфестантами, тому можливі затримки або ж скасування деяких рейсів, у тому числі до України.

      Згодом між протестувальниками та правоохоронцями навіть спалахнула масова бійка. Вона відбувалася прямо в одному з терміналів аеропорту.

      Бійка між протестувальниками та поліцією у Барселоні: дивіться відео

      Чому Каталонія хоче незалежності?

      • Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. До того ж, Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому каталонські націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.
      • 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Але центральна влада не визнала референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.
      • 11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії.
      • Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.
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      14 жовтня
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МЗС України авіація Протести Каталонія Сутички
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