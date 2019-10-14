Протести у Барселоні: українців попередили про небезпеку
Через масові заворушення, які тривають у місті, українців просять уникати масових скупчень людей та не навідуватись до відомих туристичних локацій.
Так само громадян України попереджають про ймовірні затримки рейсів як із країни, так і до неї. Річ у тім, що міжнародний аеропорт у Барселоні заблокували тисячі людей. У такий спосіб вони висловлюють власний протест рішенню, яке прийняв іспанський суд.
Важливо: Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт
Він присудив від 9 до 13 років у ув'язнення для лідерів прихильників незалежності Каталонії. Саме це викликало бурхливий резонанс у суспільстві.
Через погіршення безпекової ситуації у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій,
– мовиться в повідомленні генконсульства України в Барселоні.
Також там додають:міжнародний аеропорт "Ель Прат" наразі є частково заблокований маніфестантами, тому можливі затримки або ж скасування деяких рейсів, у тому числі до України.
Згодом між протестувальниками та правоохоронцями навіть спалахнула масова бійка. Вона відбувалася прямо в одному з терміналів аеропорту.
Бійка між протестувальниками та поліцією у Барселоні: дивіться відео
Чому Каталонія хоче незалежності?
- Каталонці шанують свою історію та розмовляють власною мовою. До того ж, Каталонія – найбагатший регіон Іспанії та сплачує до бюджету найбільше податків. Тому каталонські націоналісти прагнуть домогтися повного суверенітету та незалежності регіону.
- 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум про незалежність від Іспанії. Тоді більшість голосів мешканці Каталонії віддали за відокремлення від Іспанії. Але центральна влада не визнала референдум і його результати, а іспанська поліція застосувала силу проти прихильників незалежності Каталонії.
- 11 жовтня глава уряду Каталонії Карлос Пучдемон підписав декларацію про проголошення незалежності Каталонії.
- Проте вже 27 жовтня Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії і в регіоні ввели пряме управління. Після цього парламент та уряд Каталонії розпустили.