Протести у Барселоні: українців попередили про небезпеку

Через масові заворушення, які тривають у місті, українців просять уникати масових скупчень людей та не навідуватись до відомих туристичних локацій.

Так само громадян України попереджають про ймовірні затримки рейсів як із країни, так і до неї. Річ у тім, що міжнародний аеропорт у Барселоні заблокували тисячі людей. У такий спосіб вони висловлюють власний протест рішенню, яке прийняв іспанський суд.

Важливо: Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт

Він присудив від 9 до 13 років у ув'язнення для лідерів прихильників незалежності Каталонії. Саме це викликало бурхливий резонанс у суспільстві.

Через погіршення безпекової ситуації у Барселоні та передмістях рекомендуємо уникати масових скупчень людей, а також утриматися від відвідування центру Барселони та туристичних локацій,

– мовиться в повідомленні генконсульства України в Барселоні.

Також там додають:міжнародний аеропорт "Ель Прат" наразі є частково заблокований маніфестантами, тому можливі затримки або ж скасування деяких рейсів, у тому числі до України.

Згодом між протестувальниками та правоохоронцями навіть спалахнула масова бійка. Вона відбувалася прямо в одному з терміналів аеропорту.

Бійка між протестувальниками та поліцією у Барселоні: дивіться відео

Чому Каталонія хоче незалежності?