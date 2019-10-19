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      Почти миллион британцев протестуют против Brexit и требуют нового референдума: видео

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      Люди вышли на протесты в Лондоне против Brexit
      Люди вышли на протесты в Лондоне против Brexit / bbc.com

      Сотни тысяч британцев принимают участие в акции протеста против выхода Великобритании из Евросоюза, которая проходит в Лондоне. Организаторы митинга требуют от премьер-министра Бориса Джонсона провести повторный референдум по Brexit.

      Протестующие направляются к зданию Вестминстерского дворца, где состоялось голосование депутатов палаты общин относительно поправки об отсрочке Brexit. Марш демонстрантов начался в 12:00 по местному времени, сообщают британские СМИ.

      Brexit: Британский парламент проголосовал за новую отсрочку выхода из ЕС

      Организаторы также просят британских граждан подписать письмо премьеру Борису Джонсону, лидерам Евросоюза, а также депутатам и членам Европарламента с просьбой еще раз проверить, хотят ли британцы выходить из ЕС.

      По информации британских СМИ, встречная акция "Марш за демократию" сторонников соглашения о Brexit происходит в Лондоне близ Манчестерского собора.

      Отметим, что сегодня британский парламент проголосовал за новую отсрочку выхода из ЕС. Палата общин британского парламента во время обсуждения нового соглашения о Brexit приняла поправку, внесенную депутатом Консервативной партии Оливером Летвином. Таким образом депутаты решили, что правительство премьер-министра должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а потом выносить на голосование проект соглашения с ЕС.

      После голосования Джонсон объявил, что не намерен просить об отсрочке, а необходимый для выхода из Евросоюза законопроект будет внесен на рассмотрение парламента на следующей неделе. Джонсон уверен, что сможет добиться завершения всех формальностей для выполнения Brexit 31 октября.

      Кратко: Новое соглашение о Brexit между Британией и ЕС: как и когда страна выйдет из Евросоюза

      Заметим, что новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Британия и ЕС, все равно одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействие после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза: от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Протесты Новости политики Лондон Brexit Евросоюз Великобритания
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