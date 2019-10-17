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      Страны ЕС поддержали соглашение о Brexit

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      К Brexit остался практически шаг
      К Brexit остался практически шаг / Иллюстративное фото (Shutterstock)

      Новое соглашение о Brexit, относительно которого предварительно договорились Великобритания и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября.

      "Европейский совет дал добро на сделку. Похоже, что мы очень близки к завершению (процедуры Brexit – 24 канал)", – сказал председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс конференции после саммита, пишет Интерфакс-Украина.

      Отметим, утром этого же дня, 17 октября, ЕС и Великобритания договорились о новом соглашении по Brexit

      По словам Туска, сделка стала возможной по нескольким причинам.

      ► Во-первых, потому что ее одобрила Ирландия (проблема с границей с которой была довольно острой).

      Соглашение позволит избежать таможенных проверок между Ирландией и Северной Ирландией и будет гарантировать единство таможенного пространства ЕС.

      ► Во-вторых, документ поддержала Еврокомиссия (ранее согласовать все нюансы не удавалось).

      Успеха в договоренности по соглашению о Brexit удалось достигнуть благодаря компромиссу, который предложил британский премьер Борис Джонсон.

      Реальность такова: теперь у нас есть соглашение, позволяющее избежать хаоса и атмосферы конфликта между 27 странами ЕС и Соединенным Королевством,
      – отметил Туск.

      Теперь Европейский совет ожидает от других органов ЕС мероприятий по воплощению соглашения 1 ноября 2019 года. То есть, выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября.

      Однако процедура еще не закончилась: соглашение должны одобрить европейский и британский парламенты.

      ► Парламент Великобритании соберется на заседание в субботу, 19 октября. Впрочем уверенности, что соглашение поддержат, нет – некоторые депутаты уже отметили, что будут голосовать против. Несмотря на это, Джонсон на саммите заявил, что имеет положительные ожидания.

      ► Юридический комитет Европарламента рассмотрит соглашение в понедельник, 21 октября, а сам парламент на пленарное заседание соберется в следующий четверг – 24 октября.

      Что такое Brexit?
      Это выход Великобритании из Евросоюза: от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований по соглашению по Brexit сроки перенесли на 31 октября.

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Brexit Новости политики Великобритания Евросоюз Борис Джонсон Дональд Туск
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