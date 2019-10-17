ЕС и Великобритания договорились о новом соглашении относительно Brexit

Евросоюз и Великобритания достигли 17 октября новых договоренностей по Brexit – выхода Британии из состава ЕС.

Британский премьер Борис Джонсон выразил уверенность в своем твиттере, что соглашение позволит обеим сторонам вернуть контроль над процессом.

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Теперь парламент должен выполнить Brexit в субботу (19 октября), чтобы мы могли перейти к другим приоритетам, таких как стоимость жизни, Национальная служба здравоохранения, насильственная преступность и наша окружающая среда,

– говорится в заметке Джонсона.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 17, 2019

Об успешном согласовании условий Brexit сообщил в твиттере и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Там, где есть желание, есть соглашение. Соглашение у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, оно свидетельствует о нашей приверженности к поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский Совет одобрил это соглашение,

– написал глава Еврокомиссии.

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019

Согласно предварительным договоренностям, Великобритания должна выйти из ЕС до 31 октября.

Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействия после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

Референдум относительно членства Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан Британии, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС.