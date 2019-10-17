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      Країни ЄС підтримали угоду про Brexit

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      Нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня.

      "Європейська рада дала добро на угоду. Схоже, що ми дуже близькі до завершення (процедури Brexit – 24 канал)", – сказав голова Європейської ради Дональд Туск на пресконференції після саміту, пише Інтерфакс-Україна.

      Зауважимо, вранці цього ж дня, 17 жовтня, ЄС і Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit

      За словами Туска, угода стала можливою з кількох причин.

      ► По-перше, тому що її схвалила Ірландія (проблема з кордоном із якою була доволі гострою).

      Угода дозволить уникнути митних перевірок між Ірландією й Північною Ірландією і гарантувати єдність митного простору ЄС.

      ► По-друге, документ підтримала Єврокомісія (раніше погодити всі нюанси не вдавалося).

      Успіху в домовленості щодо угоди про Brexit вдалося досягти завдяки компромісу, який запропонував британський прем'єр Борис Джонсон.

      Реальність така: тепер у нас є угода, яка дозволяє уникнути хаосу й атмосфери конфлікту між 27 країнами ЄС і Об'єднаним Королівством,
      – наголосив Туск.

      Тепер Європейська рада очікує від інших органів ЄС заходів щодо втілення угоди 1 листопада 2019 року. Себто, вихід Британії з ЄС заплановано на 31 жовтня.

      Однак процедура ще не добігла кінця: угоду мають схвалити європейський та британський парламенти.

      ► Парламент Британії збереться на засідання в суботу, 19 жовтня. Утім певності, що угоду підтримають, немає – деякі депутати вже наголосили, що голосуватимуть проти. Попри це Джонсон на саміті заявив, що має позитивні очікування.

      ► Юридичний комітет Європарламенту розгляне угоду в понеділок, 21 жовтня, а сам парламент на пленарне засідання збереться наступного четверга – 24 жовтня.

      Що таке Brexit? Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

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      Автор: Олена Кук, Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Brexit Велика Британія Євросоюз Борис Джонсон Дональд Туск
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