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      Майже мільйон британців протестують проти Brexit і вимагають нового референдуму: вражаюче відео

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      Люди вийшли на протести у Лондоні проти Brexit
      Люди вийшли на протести у Лондоні проти Brexit / bbc.com

      Сотні тисяч британців беруть участь в акції протесту проти виходу Великобританії з Євросоюзу, що проходить у Лондоні. Організатори мітингу вимагають від прем'єр-міністра Бориса Джонсона провести повторний референдум щодо Brexit.

      Протестувальники прямують до будівлі Вестмінстерського палацу, де відбулося голосування депутатів палати громад щодо поправки про відтермінування Brexit. Марш демонстрантів почався о 12:00 за місцевим часом, повідомляють британські ЗМІ.

      Актуально: Brexit: Британський парламент проголосував за нове відтермінування виходу з ЄС

      Організатори також просять британських громадян підписати лист прем'єру Борису Джонсону, лідерам Євросоюзу, а також депутатам і членам Європарламенту із проханням ще раз перевірити, чи хочуть британці виходити з ЄС.

      За інформацією британських ЗМІ, зустрічна акція "Марш за демократію" прихильників угоди щодо Brexit відбувається у Лондоні поблизу Манчестерського собору.

      Відзначимо, що сьогодні британський парламент проголосував за нове відтермінування виходу з ЄС. Палата громад британського парламенту під час обговорення нової угоди щодо Brexit ухвалила поправку, внесену депутатом Консервативної партії Олівером Летвіном. Таким чином депутати вирішили, що уряд прем'єр-міністра повинен спочатку прийняти законодавство, необхідне для виходу з Євросоюзу, а потім виносити на голосування проєкт угоди з ЄС.

      Після голосування Джонсон оголосив, що не має наміру просити про відтермінування, а необхідний для виходу з Євросоюзу законопроєкт буде внесено на розгляд парламенту наступного тижня. Джонсон впевнений, що зможе домогтися завершення усіх формальностей для виконання Brexit 31 жовтня.

      Коротко: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

      Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Протести Brexit Лондон Велика Британія Євросоюз
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