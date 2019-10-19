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      Brexit: Британський парламент проголосував за нове відтермінування виходу з ЄС

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      Brexit знову відтерміновується
      Brexit знову відтерміновується / france24.com

      Палата громад британського парламенту під час обговорення нової угоди щодо Brexit ухвалила поправку, внесену депутатом Консервативної партії Олівером Летвіном. Таким чином депутати вирішили, що уряд прем'єр-міністра повинен спочатку прийняти законодавство, необхідне для виходу з Євросоюзу, а потім виносити на голосування проєкт угоди з Євросоюзом.

      За це рішення проголосували 322 депутати, проти – 306. Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступав категорично проти цього відтермінування.

      Важливо: ЄС і Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit

      19 жовтня виступаючи на позачерговому засіданні британського парламенту автор поправки – депутат Летвін наголосив, що він підтримує угоду. Водночас свою поправку він назвав підстраховуванням. В іншому випадку, на думку Летвіна, консерватори можуть вже після схвалення угоди відхилити законопроєкт про вихід з Євросоюзу. 


      Парламент Великої Британії не підтримав Джонсона / Фото Jessica Taylor / UK Parliament / AFP / Scanpix / LETA

      У такому випадку Великобританія може покинути ЄС без угоди. Адже сам Джонсон говорив, що або буде прийнято його угоду, або ніякої угоди взагалі не буде.

      Відзначимо, що поправка Летвіна зобов'язує прем'єр-міністра попросити Брюссель про нову відстрочку, оскільки британський уряд точно не встигне остаточно схвалити угоду до кінця 19 жовтня (із запланованою датою Brexit 31 жовтня). Джонсон вже говорив, що просити про нову відстрочку не хоче.

      Після голосування Джонсон оголосив, що не має наміру просити про відтермінування, а необхідний для виходу з Євросоюзу законопроєкт буде внесено на розгляд парламенту наступного тижня. Джонсон впевнений, що зможе домогтися завершення усіх формальностей для виконання Brexit 31 жовтня.

      У відповідь лідер опозиційних лейбористів Джеремі Корбін нагадав Джонсону, що закон зобов'язує його попросити про відтермінування, оскільки остаточне рішення до кінця 19 жовтня ухвалити точно не вдасться. Спікер Джон Беркоу відмовився примушувати Джонсона до відтермінування. Після цього консерватори на чолі з Джонсоном покинули Палату громад.

      За словами Беркоу, раніше йому дали зрозуміти, що у разі поразки під час голосування (що і сталося) британський уряд підготує спеціальну заяву. Голосування з основного питання – про угоду з ЄС – не відбулося.

      Коротко: Нова угода про Brexit між Британією та ЄС: як і коли тепер країна вийде з Євросоюзу

      Зауважимо, що нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня. Проте між ЄС та Британією досі немає конкретної угоди, що регулює торгову і фінансову взаємодії після Brexit. Вихід країни зі складу ЄС без такої угоди може призвести до суттєвих економічних втрат для обох сторін.

      Що таке Brexit?Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Велика Британія Євросоюз Борис Джонсон Brexit
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