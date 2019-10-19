Brexit: Британский парламент проголосовал за новую отсрочку выхода из ЕС

Палата общин британского парламента во время обсуждения нового соглашения по Brexit приняла поправку, внесенную депутатом Консервативной партии Оливером Летвином. Таким образом депутаты решили, что правительство премьер-министра должно сначала принять законодательство, необходимое для выхода из Евросоюза, а потом выносить на голосование проект соглашения с Евросоюзом.

За это решение проголосовали 322 депутата, против – 306. Премьер-министр Борис Джонсон выступал категорически против этой отсрочки.

Важно: ЕС и Британия договорились о новом соглашении о Brexit

19 октября, выступая на внеочередном заседании британского парламента автор поправки – депутат Летвин подчеркнул, что он поддерживает соглашение. В то же время свою поправку он назвал подстраховкой. В противном случае, по мнению Летвина, консерваторы могут уже после одобрения срглашения отклонить законопроект о выходе из Евросоюза.



Парламент Великобритании не поддержал Джонсона / Фото Jessica Taylor / UK Parliament / AFP / Scanpix / LETA

В таком случае Великобритания может покинуть ЕС без соглашения. Ведь сам Джонсон говорил, что либо будет принято его соглашение, либо никакого соглашения вообще не будет.

Отметим, что поправка Летвина обязывает премьер-министра попросить Брюссель о новой отсрочке, поскольку британское правительство точно не успеет окончательно одобрить соглашение до конца 19 октября (с запланированной датой Brexit 31 октября). Джонсон уже говорил, что просить о новой отсрочке не хочет.

После голосования Джонсон объявил, что не намерен просить об отсрочке, а необходимый для выхода из Евросоюза законопроект будет внесен на рассмотрение парламента на следующей неделе. Джонсон уверен, что сможет добиться завершения всех формальностей для выполнения Brexit 31 октября.

В ответ лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин напомнил Джонсону, что закон обязывает его попросить об отсрочке, поскольку окончательное решение до конца 19 октября принять точно не удастся. Спикер Джон Беркоу отказался принуждать Джонсона к отсрочке. После этого консерваторы во главе с Джонсоном покинули Палату общин.

По словам Беркоу, раньше ему дали понять, что в случае поражения во время голосования (что и произошло) британское правительство подготовит специальное заявление. Голосование по основному вопросу – о соглашении с ЕС – не произошло.

Britain's Parliament votes to postpone decision on EU divorce deal, raising the prospect of a further delay to Brexit https://t.co/T5MzNTQCSZ pic.twitter.com/b0s7wlxMmd — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) October 19, 2019

Кратко: Новое соглашение о Brexit между Британией и ЕС: как и когда страна выйдет из Евросоюза

Заметим, что новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Британия и ЕС, таки одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября. Однако между ЕС и Британией до сих пор нет конкретного соглашения, регулирующего торговое и финансовое взаимодействия после Brexit. Выход страны из состава ЕС без такого соглашения может привести к существенным экономическим потерям для обеих сторон.

Что предусматривает соглашение о выходе Британии из ЕС?Великобритания должна была покинуть Евросоюз еще 29 марта 2019 года. Однако после трех провальных голосований по соглашению относительно Brexit, сроки выхода страны из ЕС перенесли на 31 октября.



Референдум о членстве Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан Британии, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС.