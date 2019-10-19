В Мексике наркокортель захватил полумиллионный город: фото и видео перестрелок с полицией

В Мексике вооруженные члены наркокортеля захватили город Кульякан, в котором живет более полумиллиона людей. Кадры массовых перестрелок с правоохранителями на улицах густонаселенного города заполонили мексиканский сегмент интернета.

Местные жители публиковали фото и видео вооруженных людей, которых встречали прямо посреди улицы, на автозаправках и в кафе.

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Почему наркокортель захватил город?

Бардак в городе начался после того, как правоохранители задержали сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного под прозвищем Эль Чапо, что означает "коротышка".

Сначала патрули Национальной гвардии Мексики окружили дом, где был один из 12 детей Гусмана Овидия. После этого члены наркоротеля, количество которых значительно превысило количество правоохранителей, окружили нацгвардейцев, а в городе начались массовые беспорядки.

Беспорядки в Кульякане и перестрелки с правоохранителями: смотрите фото и видео

#Mexique Vidéo tournée hier, qui documente la puissance de feu de certaines armes utilisées par les sicaros du Cartel de #Sinaloa lors de l'attaque de la ville de #Culiacán pour obtenir la libération de Ovidio #Guzmán López, un des fils de #ElChapoGuzman#Mexico pic.twitter.com/tlg0qaIR8G — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 19, 2019

#Culiacan barrage et attaque des sicarios à l'arme lourde contre la police fédérale https://t.co/HjHZR7dqge pic.twitter.com/QKrsQha45u — Ɽ₳₥Ⱬ₳₦ ₭₳ĐɎⱤØV (@ZastavaR357) October 19, 2019

Shootouts erupt in Mexico as authorities say they located El Chapo’s son in Culiacán https://t.co/wMKJr7vVtv — Kazz_E (@e_kazz) October 19, 2019

Bruh - Culiacan is real life Grand theft https://t.co/B1Y4VI7TXx — AR (@Alex1Rango) October 19, 2019

Mexican police capture son of drug kingpin Joaquin 'El Chapo' Guzman during a routine patrol in the city of Culiacan pic.twitter.com/Qdac7a8gqz — Hatice Bulut (@haculim55) October 19, 2019