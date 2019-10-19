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      В Мексике наркокортель захватил полумиллионный город: фото и видео перестрелок с полицией

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      Улицы мексиканского города заполонили массовые перестрелки наркокортеля с правоохранителями
      Улицы мексиканского города заполонили массовые перестрелки наркокортеля с правоохранителями / oncerios.mx

      В Мексике вооруженные члены наркокортеля захватили город Кульякан, в котором живет более полумиллиона людей. Кадры массовых перестрелок с правоохранителями на улицах густонаселенного города заполонили мексиканский сегмент интернета.

      Местные жители публиковали фото и видео вооруженных людей, которых встречали прямо посреди улицы, на автозаправках и в кафе.

      К слову: Привязали к машине и протащили по улицам: в Мексике жестоко наказали городского мэра – видео

      Почему наркокортель захватил город?

      Бардак в городе начался после того, как правоохранители задержали сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного под прозвищем Эль Чапо, что означает "коротышка".

      Сначала патрули Национальной гвардии Мексики окружили дом, где был один из 12 детей Гусмана Овидия. После этого члены наркоротеля, количество которых значительно превысило количество правоохранителей, окружили нацгвардейцев, а в городе начались массовые беспорядки.

      Беспорядки в Кульякане и перестрелки с правоохранителями: смотрите фото и видео

       

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Криминальные новости Криминал Наркотики Мексика
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