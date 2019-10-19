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      У Мексиці наркокортель захопив півмільйонне місто: фото і відео перестрілок з поліцією

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      Вулиці мексиканського міста заполонили масові перестрілки наркокортелю з правоохоронцями
      Вулиці мексиканського міста заполонили масові перестрілки наркокортелю з правоохоронцями / oncerios.mx

      У Мексиці озброєні члени наркокортелю захопили місто Кульякан, у якому живе понад пів мільйона людей. Кадри масових перестрілок з правоохоронцями на вулицях густонаселеного міста заполонили мексиканський сегмент інтернету.

      Місцеві мешканці публікували фото та відео озброєних людей, яких зустрічали просто серед вулиці, на автозаправках та у кафе.

      До слова: Прив'язали до авто і протягнули вулицями: у Мексиці жорстоко покарали міського мера – відео

      Чому наркокортель захопив місто?

      Безлад у місті розпочався після того, як правоохоронці затримали сина наркобарона Хоакіна Гусмана, відомий під прізвиськом Ель Чапо, що означає "коротун".

      Спочатку патрулі Національної гвардії Мексики оточили будинок, де був один з 12 дітей Гусмана Овідіо. Після цього члени наркоротелю, кількість яких значно перевищили кількість правоохоронців, оточили нацгвардійців, а у місті почалися масові безлади.

      Безлади у Кульякані та перестрілки з правоохоронцями: дивіться фото і відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кримінальні новини Мексика Наркотики Кримінал
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