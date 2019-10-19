У Мексиці наркокортель захопив півмільйонне місто: фото і відео перестрілок з поліцією

У Мексиці озброєні члени наркокортелю захопили місто Кульякан, у якому живе понад пів мільйона людей. Кадри масових перестрілок з правоохоронцями на вулицях густонаселеного міста заполонили мексиканський сегмент інтернету.

Місцеві мешканці публікували фото та відео озброєних людей, яких зустрічали просто серед вулиці, на автозаправках та у кафе.

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Чому наркокортель захопив місто?

Безлад у місті розпочався після того, як правоохоронці затримали сина наркобарона Хоакіна Гусмана, відомий під прізвиськом Ель Чапо, що означає "коротун".

Спочатку патрулі Національної гвардії Мексики оточили будинок, де був один з 12 дітей Гусмана Овідіо. Після цього члени наркоротелю, кількість яких значно перевищили кількість правоохоронців, оточили нацгвардійців, а у місті почалися масові безлади.

Безлади у Кульякані та перестрілки з правоохоронцями: дивіться фото і відео

#Mexique Vidéo tournée hier, qui documente la puissance de feu de certaines armes utilisées par les sicaros du Cartel de #Sinaloa lors de l'attaque de la ville de #Culiacán pour obtenir la libération de Ovidio #Guzmán López, un des fils de #ElChapoGuzman#Mexico pic.twitter.com/tlg0qaIR8G — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) October 19, 2019

#Culiacan barrage et attaque des sicarios à l'arme lourde contre la police fédérale https://t.co/HjHZR7dqge pic.twitter.com/QKrsQha45u — Ɽ₳₥Ⱬ₳₦ ₭₳ĐɎⱤØV (@ZastavaR357) October 19, 2019

Shootouts erupt in Mexico as authorities say they located El Chapo’s son in Culiacán https://t.co/wMKJr7vVtv — Kazz_E (@e_kazz) October 19, 2019

Bruh - Culiacan is real life Grand theft https://t.co/B1Y4VI7TXx — AR (@Alex1Rango) October 19, 2019

Mexican police capture son of drug kingpin Joaquin 'El Chapo' Guzman during a routine patrol in the city of Culiacan pic.twitter.com/Qdac7a8gqz — Hatice Bulut (@haculim55) October 19, 2019