У Мексиці наркокортель захопив півмільйонне місто: фото і відео перестрілок з поліцією
У Мексиці озброєні члени наркокортелю захопили місто Кульякан, у якому живе понад пів мільйона людей. Кадри масових перестрілок з правоохоронцями на вулицях густонаселеного міста заполонили мексиканський сегмент інтернету.
Місцеві мешканці публікували фото та відео озброєних людей, яких зустрічали просто серед вулиці, на автозаправках та у кафе.
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Чому наркокортель захопив місто?
Безлад у місті розпочався після того, як правоохоронці затримали сина наркобарона Хоакіна Гусмана, відомий під прізвиськом Ель Чапо, що означає "коротун".
Спочатку патрулі Національної гвардії Мексики оточили будинок, де був один з 12 дітей Гусмана Овідіо. Після цього члени наркоротелю, кількість яких значно перевищили кількість правоохоронців, оточили нацгвардійців, а у місті почалися масові безлади.
Безлади у Кульякані та перестрілки з правоохоронцями: дивіться фото і відео