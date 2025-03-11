Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що раніше Марко Рубіо казав, що Україна має бути готова до територіальних поступок. Попри цю заяву, наша держава не готова до цього.

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Як варто діяти Україні на зустрічі із США

Іван Ус підкреслив, що українській делегації необхідно, не йдучи на загострення відносин, сказати представникам США, що наша держава має власні інтереси, попри їхнє бачення миру.

Американці можуть погрожувати скасуванням військової та фінансової допомоги для України, однак їм, на його думку, варто донести, що триває "проксі-війна" між Заходом та країнами, які йому протистоять.

Якщо Україна програє у війні, то США, які досі залишаються лідером західного світу, також програють. Я не впевнений, чи потрібно це Сполученим Штатом Америки,

– сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Важливо донести до американських партнерів думку, що поразка України – це геополітична поразка США.

Важливо! Держсекретар США Марко Рубіо сподівається, що переговори в Саудівській Аравії допоможуть розблокувати військову допомогу Україні. Також сторони обговорять можливість перемир'я з Росією, зокрема його впровадження в повітрі та на морі. Рубіо підкреслив, що ці кроки можуть стати важливими для врегулювання конфлікту.

Нові партнери України

Іван Ус припустив, якщо адміністрація Дональда Трампа послабить підтримку нашої держави, то на її місці можуть з'явитися інші лідери.

Велика Британія дає сигнал, що вона хоче замінити США, як основного партнера України.

Може трапитись, що через глобальні торгівельні війни, на якій йде Дональд Трамп, можливе об'єднання всіх тих, проти кого будуть підвищені мита. Чи потрібно США, щоб склався союз між Канадою, Мексикою, Китаєм, Європейським Союзом, Японією та Південною Кореєю? Китай може стати лідером оновленого об'єднання,

– висловився головний консультант.

У відповідь на скасування допомоги Україні, Пекін може взяти на себе цю відповідальність, адже Сі Цзіньпіну, ймовірно, не подобається, що США та Росія домовляються про те, щоб не пустити його в Арктику.

Може відбутися суттєве переформатування світу, яке матиме дуже негативні наслідки для США. Тому, за словами Івана Уса, українській делегації варто обережно висловити таку думку на зустрічі у Джидді.