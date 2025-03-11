Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что ранее Марко Рубио говорил, что Украина должна быть готова к территориальным уступкам. Несмотря на это заявление, наше государство не готово к этому.

Смотрите также Ловушка-ультиматум от Трампа: чего Украине ждать от переговоров в Саудовской Аравии

Как следует действовать Украине на встрече с США

Иван Ус подчеркнул, что украинской делегации необходимо, не идя на обострение отношений, сказать представителям США, что наше государство имеет собственные интересы, несмотря на их видение мира.

Американцы могут угрожать отменой военной и финансовой помощи для Украины, однако им, по его мнению, стоит донести, что продолжается "прокси-война" между Западом и странами, которые ему противостоят.

Если Украина проигрывает в войне, то США, которые до сих пор остаются лидером западного мира, также проигрывают. Я не уверен, нужно ли это Соединенным Штатам Америки,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Важно донести до американских партнеров мысль, что поражение Украины – это геополитическое поражение США.

Важно! Госсекретарь США Марко Рубио надеется, что переговоры в Саудовской Аравии помогут разблокировать военную помощь Украине. Также стороны обсудят возможность перемирия с Россией, в частности его внедрение в воздухе и на море. Рубио подчеркнул, что эти шаги могут стать важными для урегулирования конфликта.

Новые партнеры Украины

Иван Ус предположил, если администрация Дональда Трампа ослабит поддержку нашего государства, то на ее месте могут появиться другие лидеры.

Великобритания дает сигнал, что она хочет заменить США, как основного партнера Украины.

Может случиться, что из-за глобальных торговых войн, на которой идет Дональд Трамп, возможно объединение всех тех, против кого будут повышены пошлины. Нужно ли США, чтобы сложился союз между Канадой, Мексикой, Китаем, Европейским Союзом, Японией и Южной Кореей? Китай может стать лидером обновленного объединения,

– высказался главный консультант.

В ответ на отмену помощи Украине, Пекин может взять на себя эту ответственность, ведь Си Цзиньпину, вероятно, не нравится, что США и Россия договариваются о том, чтобы не пустить его в Арктику.

Может произойти существенное переформатирование мира, которое будет иметь очень негативные последствия для США. Поэтому, по словам Ивана Уса, украинской делегации стоит осторожно высказать такое мнение на встрече в Джидде.