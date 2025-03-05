Самый высокий рост тарифов

Ожидается, что эти ограничения коснутся 1,3 триллиона долларов импорта, что составляет около 42% от общего объема ввозимых в США товаров, передает 24 Канал со ссылкой на Apricitas Economics.

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Если компании и потребители продолжат покупать импортную продукцию из тех же стран, что и раньше, им придется платить дополнительные 11,5% эффективной пошлины. Суммарно это превысит 370 миллиардов долларов.

Заметьте! Экономисты отмечают, что это самое большое повышение тарифов в США за почти столетие – со времен закона Смута-Хоули, который в 1930-х годах вызвал серьезные последствия для мировой торговли.

Пример – автомобильная промышленность

Автомобильная отрасль больше всего пострадала от новых торговых ограничений. США активно торгуют автомобилями с Канадой и Мексикой:

объем трансграничной торговли с Канадой достигает 100 миллиардов долларов;

с Мексикой – 150 миллиардов долларов.

Новые тарифы могут серьезно повлиять на американское производство, поскольку экономики этих стран тесно связаны.

Зато от введенных пошлин могут выиграть европейские, корейские и японские производители, которые производят автомобили за пределами США и экспортируют их как готовую продукцию.

Интересно! Особенно это касается рынка электромобилей, где Мексика стала ключевым поставщиком как самих электрокаров, так и аккумуляторов и запчастей для американских автозаводов.

Китай отвечает на торговую войну Трампа

Китай стратегически реагирует на новые пошлины США, введенные администрацией Дональда Трампа. В ответ на повышение тарифов на весь китайский импорт до 20%, Пекин обложил пошлинами американский экспорт сельскохозяйственной продукции на сумму 22 миллиарда долларов и ввел ограничения для ряда американских транснациональных корпораций.

Больше всего пострадали производители сои, которые уже подверглись удару во время первой торговой войны Трампа, а также экспортеры хлопка, сорго, мяса и птицы.

Интересно! Китай целенаправленно наносит удар по агросектору, который является ключевым для избирателей Трампа. Так он пытается ослабить его политические позиции и снизить поддержку новой волны торговой конфронтации.