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      Метро подорожчало на 1 гривню: у столиці Чилі – масові протести, оголосили надзвичайний стан

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      Масові заворушення у Чилі
      Масові заворушення у Чилі / Фото з twitter.com/manelmarquez

      У Сантьяго, столиці Чилі, влада підняла ціни на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (різниця у 30 песо – це 1 гривня і 5 копійок). Це спричинило масові протести та бійки з поліцією, президент країни Себастьян Піньєра оголосив у місті надзвичайний стан.

      Протести у Саньтьяго почалися через підвищення цін на проїзд у метро з 800 до 830 песо, тобто на 4 американських центи або 1 українську гривню. Про ситуацію в країні розповіли у The Guardian.

      Читайте також: У Мексиці наркокартель захопив півмільйонне місто: фото і відео перестрілок з поліцією

      Президент Чилі запровадив надзвичайний стан орієнтовно на 15 днів:

      ► Тепер уряд має додаткові повноваження щодо обмеження свободи пересування та зборів громадян.

      ► Ще ж і надто – протестувальників матимуть право засудити аж до 20 років ув'язнення.

      Мітингувальники вже встигли вступити у сутички з правоохоронцями, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

      Чилі
      Протестувальники в Сантьяго палили автобуси / Фото з соцмереж

      Зауважимо, що активісти протестів виступають не лише проти підвищення цін на метро, а й загалом проти високих цін на лікування, освіту та комунальні послуги.

      Тим часом майже мільйон британців протестують проти Brexit і вимагають нового референдуму: вражаюче відео

      Щодо, власне, столичного метро: адміністрація заявила про припинення роботи щонайменше на вихідні. Видання DW розповіло, що у місті люди встигли потрощити 164 станції метрополітену.

      Метро
      Розбита станція метро у Сантьяго / Фото з соцмереж

      Дивіться відео з соціальних мереж, що відбувається у Сантьяго:

      Читайте також: Хаос у Барселоні: все, що потрібно знати про масові протести у Каталонії

      Зауважимо, на початку жовтня у ще одній латиноамериканській країні Еквадорі відбувалися масові протести. Уряду країни навіть довелося тікати зі столиці. Люди вийшли на вулиці через скасування субсидій на пальне.

      Для довідки: Чилі – іспаномовна держава Південної Америки з населенням у понад 16 мільйонів людей (детальніше про країну – читайте тут).

      blog_ava
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Чилі Протести Латинська Америка
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