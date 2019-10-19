Метро подорожчало на 1 гривню: у столиці Чилі – масові протести, оголосили надзвичайний стан
У Сантьяго, столиці Чилі, влада підняла ціни на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (різниця у 30 песо – це 1 гривня і 5 копійок). Це спричинило масові протести та бійки з поліцією, президент країни Себастьян Піньєра оголосив у місті надзвичайний стан.
Протести у Саньтьяго почалися через підвищення цін на проїзд у метро з 800 до 830 песо, тобто на 4 американських центи або 1 українську гривню. Про ситуацію в країні розповіли у The Guardian.
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Президент Чилі запровадив надзвичайний стан орієнтовно на 15 днів:
► Тепер уряд має додаткові повноваження щодо обмеження свободи пересування та зборів громадян.
► Ще ж і надто – протестувальників матимуть право засудити аж до 20 років ув'язнення.
Мітингувальники вже встигли вступити у сутички з правоохоронцями, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.
Протестувальники в Сантьяго палили автобуси / Фото з соцмереж
Зауважимо, що активісти протестів виступають не лише проти підвищення цін на метро, а й загалом проти високих цін на лікування, освіту та комунальні послуги.
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Щодо, власне, столичного метро: адміністрація заявила про припинення роботи щонайменше на вихідні. Видання DW розповіло, що у місті люди встигли потрощити 164 станції метрополітену.
Розбита станція метро у Сантьяго / Фото з соцмереж
Дивіться відео з соціальних мереж, що відбувається у Сантьяго:
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Зауважимо, на початку жовтня у ще одній латиноамериканській країні Еквадорі відбувалися масові протести. Уряду країни навіть довелося тікати зі столиці. Люди вийшли на вулиці через скасування субсидій на пальне.
Для довідки: Чилі – іспаномовна держава Південної Америки з населенням у понад 16 мільйонів людей (детальніше про країну – читайте тут).
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