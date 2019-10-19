Метро подорожчало на 1 гривню: у столиці Чилі – масові протести, оголосили надзвичайний стан

У Сантьяго, столиці Чилі, влада підняла ціни на проїзд у метро в години пік із 800 до 830 песо (різниця у 30 песо – це 1 гривня і 5 копійок). Це спричинило масові протести та бійки з поліцією, президент країни Себастьян Піньєра оголосив у місті надзвичайний стан.

Протести у Саньтьяго почалися через підвищення цін на проїзд у метро з 800 до 830 песо, тобто на 4 американських центи або 1 українську гривню. Про ситуацію в країні розповіли у The Guardian.

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Президент Чилі запровадив надзвичайний стан орієнтовно на 15 днів:

► Тепер уряд має додаткові повноваження щодо обмеження свободи пересування та зборів громадян.

► Ще ж і надто – протестувальників матимуть право засудити аж до 20 років ув'язнення.

Мітингувальники вже встигли вступити у сутички з правоохоронцями, ті у відповідь застосували сльозогінний газ.



Протестувальники в Сантьяго палили автобуси / Фото з соцмереж

Зауважимо, що активісти протестів виступають не лише проти підвищення цін на метро, а й загалом проти високих цін на лікування, освіту та комунальні послуги.

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Щодо, власне, столичного метро: адміністрація заявила про припинення роботи щонайменше на вихідні. Видання DW розповіло, що у місті люди встигли потрощити 164 станції метрополітену.



Розбита станція метро у Сантьяго / Фото з соцмереж

Дивіться відео з соціальних мереж, що відбувається у Сантьяго:

Y hay gente que dice que en Chile hay una dictadura.



Haz eso en Venezuela a ver cómo te va... https://t.co/OO8l2RiAHx — Alejandro (@ingrodale) October 19, 2019

El Gobierno neoliberal chileno del maldito #Pinera ha decretado el estado de emergencia y ha sacado a los militares a la calle para aplastar las protestas contra la subida del precio del metro.

El pueblo trabajador de #Chile Vencerá!#EstadoDeExcepcion pic.twitter.com/LjQpBOrQND — Manel Márquez (@manelmarquez) October 19, 2019

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Зауважимо, на початку жовтня у ще одній латиноамериканській країні Еквадорі відбувалися масові протести. Уряду країни навіть довелося тікати зі столиці. Люди вийшли на вулиці через скасування субсидій на пальне.

Для довідки: Чилі – іспаномовна держава Південної Америки з населенням у понад 16 мільйонів людей (детальніше про країну – читайте тут).