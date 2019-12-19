Топ увольнений 2019 года: самые скандальные отставки

24 канал решил подвести итоги главных событий 2019 года. О топ увольнениях в украинской политике – далее в материале.

Ульяна Супрун, экс-министр здравоохранения

Нардеп восьмого созыва от фракции Радикальной партии Ляшко – Игорь Мосийчук обратился с иском в суд, в котором требовал отстранить исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Причина – Супрун якобы имеет двойное гражданство, незаконно находится на территории Украины, а также осуществляет полномочия министра. Соответственно, имея доступ к государственной тайне, несет угрозу национальным интересам Украины.



Ульяна Супрун смогла запустить медицинскую реформу/ Фото Укринформ

5 февраля Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности и.о. Минздрава. Правда, за несколько дней, после рассмотрения дела, суд отменил свое решение и позволил Супрун вернуться к работе.

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Впрочем, после назначения правительства Алексея Гончарука Супрун все же уволили несмотря на то, что ей удалось запустить реальную медицинскую реформу.

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Олег Гладковский, бывший заместитель секретаря СНБО

В феврале журналисты проекта "Схемы" обнародовали материалы о коррупции в Укрооборонпроме, к которой причастен ряд чиновников, в том числе и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук), бизнес-партнер президента Порошенко.

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Согласно расследованию, преступная группа скупала военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Далее поднимали цены в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на заводы.



Партнер Порошенко Гладковский наживался на войне / Фото соцсетей

В группу, по данным Схем, входили: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде. В деле фигурируют люди, приближенные к президенту Петру Порошенко, и даже бывший завод гаранта "Кузница на Рыбальском".

4 марта президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского.

Юрий Луценко, экс-генпрокурор

Зеленский предложил Луценко уйти в отставку в день инаугурации. Луценко заявил, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. Президент внес в парламент соответствующее постановление. Парламентарии его не поддержали. Позже Юрий Луценко официально ушел в отпуск, но так и не подал заявление на увольнение.



Юрий Луценко держался за должность до последнего / Фото Getty

По убеждению экспертов, у Луценко была надежда договориться с Зеленским. По словам директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, скорее всего, Луценко мог положить Зеленскому на стол огромные и толстые тома коррупционных расследований в отношении Порошенко. Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: У Зеленского с самого начала была установка избавиться от генпрокурора. Слишком Луценко токсичен, ассоциируется с Порошенко.

Виктор Медведчук, бывший представитель в Трехсторонней контактной группе в Минске

Президент Зеленский в июле отстранил кума Путина Виктора Медведчука от участия в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Как известно, в переговорную группу Медведчука включил Петр Порошенко. У журналистов и экспертов неоднократно возникали вопросы относительно мотивов назначения Порошенко взглядами до переговоров в Минске политика, близкого к Путину с откровенно пророссийскими.

Кто такой Виктор Медведчук: смотрите видео о политике

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Кстати, Верховная Рада 17 октября создала Временную следственную комиссию по расследованию вероятных нарушений законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK. Комиссию создали также и с целью содействия противодействию пропаганде со стороны России. Как известно, владельцем этих каналов де-факто является Медведчук.

Сейчас Медведчук народный депутат от пророссийской силы "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Александр Данилюк, экс-секретарь СНБО

Новоизбранный президент Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО 28 мая. Александр Данилюк в свое время возглавлял Министерство финансов в правительстве Гройсмана. Был уволен в июне 2018 года по представлению премьера. Как пояснил Гройсман, Данилюк спровоцировал конфликт на заседании ведомства, распространив в письме международным партнерам Украины искаженную информацию в преддверии важных переговоров с ЕС. Данилюк заявил, что на него оказывается колоссальное давление через программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". На самом деле, считает Данилюк, "это – раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. А это политическая коррупция, в народе – "гречка".



Александр Данилюк конфликтовал с Андреем Богданом? / Фото соцсетей

На президентских выборах входил в команду Зеленского. В конце сентября Данилюк подал заявление об увольнении. Как сообщал телеграмм-канал "Украинской правды" "УП.off the record", Данилюк написал заявление об отставке из-за конфликта с главой Офиса Президента Андреем Богданом.