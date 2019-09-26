Лишение цифровой лицензии "112 канала": что будет дальше с каналом Медведчука

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию телеканалу Медведчука "112 Украина" на цифровое вещание. Что стало причиной такого решения и каковы последствия – в материале 24 канала.

Почему "112 канал" потерял лицензии?

26 сентября Нацсовет не продлил лицензии 5-ти региональным компаниям, которые ретранслировали эфир "112 Украина". В частности, ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Партнер ТВ". Но канал продолжает вещание на спутнике, в кабельных сетях и интернете.

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В Нацсовете отмечают, что компании не придерживались условий концепции вещания, согласно которой победили на конкурсе в 2011 году. Частоты были предусмотрены для регионального вещания. И эти телеканалы должны были обеспечивать местной информацией именно те регионы, на которые они должны вещать согласно своим лицензиям. Между тем на частотах вещает общенациональный телеканал.

По словам члена Нацсовета Сергея Костицкого, пять телеканалов получили фантастическую победу на конкурсе в 2011 году. Хотя были созданы буквально накануне. Впоследствии они начали ретранслировать "112 канал". На региональных частотах был создан общенациональный вещатель.



Компании должны были ретранслировать развлекательные программы / Фото Телеграф

Компании распространяли вещание канала на несколько регионов. В частности, в Киеве, Чернигове, Виннице, Кривом Роге, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Сумах, Львове, Ужгороде, Мукачево, Луцке, Черкассах, Хмельницком, Ивано-Франковске и близлежащих районах. Согласно решению цифровое вещание канала "112 Украина" будет прекращено также в городах Луганской и Донецкой областей. В частности, Мариуполе, Константиновке, Краматорске.

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Сергей Костицкий отмечает: телеканалы не выполняли распоряжения Нацсовета по организации вещания в соответствии со своей программной концепцией.

На этих телеканалах должны быть детские передачи. Это основание для получения скидки, они меньше платили в госбюджет. И условие для победы в конкурсе. А этих передач в эфире шесть лет не было. Они превратились в информационно-аналитические с общенациональным дискурсом,

– отмечает Сергей Костицкий.

По словам эксперта ОО "Информационная безопасность" Татьяны Поповой, "112 канал" давно нарушал закон.

Несколько лет пять компаний нарушали лицензионные условия. Это должны быть региональные развлекательные телеканалы. На самом деле был национальный информационный телеканал. Но решения суда отменены, поэтому и Нацсовет имел право принять такое решение,

– отмечает Татьяна Попова.

Директор Центра демократии верховенства права Тарас Шевченко добавляет: с юридической точки зрения Нацсовет действовал согласно процедурам, предусмотренным законом.

В Офисе президента Зеленского сообщили, что следят за ситуацией в отношении телеканала "112 Украина". У президента считают, что свобода слова является неотъемлемой частью демократического государства, но все вещатели должны соблюдать законодательство и условия лицензии.

Надеемся, что это поможет урегулировать ситуацию на телевизионном рынке в соответствии с законом и базовыми принципами демократии,

– говорится в сообщении.

Почему Нацсовет так долго не принимал решение?

По словам Татьяны Поповой, владельцы "112 канала" знали об этой проблеме. Поэтому еще в 2018 году через суд заблокировали вопрос лишения их лицензий. В то же время, по словам эксперта, возможно, Нацсовет не имел политической воли для принятия решения о лишении лицензий "112 канала".

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"112 канал" де-факто принадлежит куму Путина Медведчуку / Фото Getty Images

Напомним, 19 декабря 2018 года Шестой апелляционный административный суд отказал Нацсовету запрещать отказывать 5 компаниям группы "112 Украина" в продлении их цифровых лицензий. Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ". Тогда компании группы "112 Украина" в иске настаивали, чтобы суд признал противоправной бездеятельность Нацсовета, который в установленный законом срок не рассмотрел заявления компаний о продлении их лицензий. Нацсовет подал апелляцию, в которой просил суд отменить постановление на обеспечение иска.

Нацсовет больше года не рассматривал вопрос о продлении срока действия цифровых лицензий компаний из группы "112 Украина", так как действовал запрет суда. 16 сентября суд отменил постановление, запрещавшее рассмотрение этого вопроса. Следовательно, только этой осенью Нацсовету разблокировали возможность принятия решения о лишении лицензий.

Каковы последствия лишения "112 канала" лицензий?

Как известно, телеканалы "112", "NewsOne" и "ZIK" подконтрольны куму Путина Медведчуку. В начале сентября Владимир Зеленский заявил, что к источникам финансирования партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", к которой относится Медведчук, а также этих телеканалов есть "большие вопросы". Намек, в частности, на косвенное российское финансирование этих ресурсов.

Тарас Шевченко отмечает: очень важно изменить законодательство, чтобы требовать финансовой прозрачности. Фактически не существует норм о финансовой прозрачности телеканалов, которые существуют в большинстве европейских стран. Телеканалы должны подавать свои финансовые показатели. Тогда можно просто отследить, откуда берутся деньги, финансовое положение телеканала.



Кто из олигархов контролирует СМИ / Инфографика 24 канала

По словам экспертов, со стороны "112 канала" будут судебные иски. Татьяна Попова отмечает: цифровой сигнал – это только 36% вещания "112 канала".

Если "112 канал" как-то еще нарушит законодательство, то тогда у Нацсовета могут появиться дополнительные рычаги влияния. В частности, не продлить спутниковые или кабельные лицензии,

– отметила Татьяна Попова.

Тарас Шевченко добавляет: Украине нужно системно работать над противодействием пропаганде и дезинформации. Больше исследовать, каким образом информация подается, как влияет, объяснять, каким методом пытаются сманипулировать мнением граждан.

Отказ в продлении лицензий "112 канала" на цифровое вещание – пока первый шаг в решении проблемы с защитой информационного пространства Украины от пропаганды России. Впрочем, очевидно, что нужен комплексный подход и четкая стратегия. Чтобы каждый раз не начинать все сначала.