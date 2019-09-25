Зеленский о вероятности Третьей мировой: Не думайте, что война далеко

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что мировые лидеры осознают ответственность перед планетой. Также президент назвал недальновидным мнение о том, что война в Украине не коснется Европы.

Президент отметил, что методы ведения войны, технологии и вооружения привели к тому, что планета Земля уже не такая большая.

Коротко: Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи

Не думайте, что война далеко. Методы ее ведения, технологии и вооружения привели к тому, что наша планета уже не такая большая. Сегодня времени, которое я потратил на последний абзац, достаточно, чтобы разрушить Землю,

– заявил Зеленский в ходе своего выступления на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства сказал, что на каждого мирового лидера ложится ответственность за судьбу всего мира.

Отметим, что президент Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. Своей речью он открыл второй день дебатов.

Важно: Никто не может чувствовать себя спокойно, пока в Украине идет война, – Зеленский с трибуны ООН

Впереди у президента Украины запланирована встреча с американским президентом Дональдом Трампом. Об ожиданиях и прогнозах – читайте здесь.

Смотрите видео выступления Зеленского на Генассамблее ООН: