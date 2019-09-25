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      Зеленський про ймовірність Третьої світової: не думайте, що війна далеко

      381 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / focus.ua

      Президент України Володимир Зеленський сподівається, що світові лідери усвідомлюють відповідальність перед планетою. Також президент назвав недалекоглядною думку про те, що війна в Україні не торкнеться Європи.

      Президент зазначив, що методи ведення війни, технології та озброєння призвели до того, що планета Земля вже не така велика. 

      Коротко: Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови

      Не думайте, що війна далеко. Методи її ведення, технології та озброєння призвели до того, що наша планета вже не така велика. Сьогодні часу, який я витратив на останній абзац, достатньо, щоб зруйнувати Землю,
      – заявив Зеленський в ході свого виступу на полях Генеральній асамблеї ООН.

      Глава держави сказав, що на кожного світового лідера лягає відповідальність за долю всього світу.

      Відзначимо, що президент Зеленський виступив на загальних дебатах 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, що проходить у Нью-Йорку. Своєю промовою він відкрив другий день дебатів.

      Важливо: Ніхто не може відчувати себе спокійно, поки в Україні йде війна, – Зеленський з трибуни ООН

      Попереду у президента України запланована зустріч з американським президентом Дональдом Трампом. Про очікування та прогнози – читайте тут.

      Дивіться відео виступу Зеленського на Генасамблеї ООН:

       

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      Теги: Новини політики Зеленський у США Новини України Володимир Зеленський Генасамблея ООН Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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