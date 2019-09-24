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      СНБО не будет вводить санкции против телеканалов NewsOne и 112

      7 Читати новину українською
      112 канал и NewsOne
      112 канал и NewsOne / коллаж 24 канала

      Там говорят: причин для введения ограничений против этих телеканалов не нашли. В СНБО рассмотрели соответствующее обращение парламента по этому вопросу и уже получили данные проверки, которые проводила Служба безопасности.

      Обращение относительно применения санкций против этих каналов, инициированное парламентом 8 созыва, было направлено в СНБО еще в марте. Какое решение приняли в Совете нацбезопасности и обороны стало известно из ответа госоргана на запрос информагентства УН.

      Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих причастность указанных юридических лиц к террористической деятельности, не представлено. Таким образом, оснований для введения санкций не обнаружено,
      – говорится в ответе СНБО.

      Что предшествовало этим событиям?В октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежат лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил в СНБО, которая могла рассмотреть их и вынести свое решение о санкциях, которое далее вводится в действие указом президента.

      Появлению постановления предшествовала петиция о прекращении деятельности "112 Украина" и NewsOne, которая за 10 дней набрала необходимые 25 тысяч подписей для дальнейшего рассмотрения.
      В ней телеканалы 112 и NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику "русского мира" в Украине и находятся под управлением кума Путина – Медведчука.

      В Совбез уточнили: поскольку украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, СБУ поручили провести соответствующую проверку компаний. Однако спецслужба никаких таких доказательств не нашла.

      запит РНБО NewsOne РНБО
      Ответ СНБО на запрос / документ " Украинских новостей"

      Новость дополняется...

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО Санкции NewsOne 112 канал
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