СНБО не будет вводить санкции против телеканалов NewsOne и 112

Там говорят: причин для введения ограничений против этих телеканалов не нашли. В СНБО рассмотрели соответствующее обращение парламента по этому вопросу и уже получили данные проверки, которые проводила Служба безопасности.

Обращение относительно применения санкций против этих каналов, инициированное парламентом 8 созыва, было направлено в СНБО еще в марте. Какое решение приняли в Совете нацбезопасности и обороны стало известно из ответа госоргана на запрос информагентства УН.

Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих причастность указанных юридических лиц к террористической деятельности, не представлено. Таким образом, оснований для введения санкций не обнаружено,

– говорится в ответе СНБО.

Что предшествовало этим событиям?В октябре прошлого года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежат лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил в СНБО, которая могла рассмотреть их и вынести свое решение о санкциях, которое далее вводится в действие указом президента.



Появлению постановления предшествовала петиция о прекращении деятельности "112 Украина" и NewsOne, которая за 10 дней набрала необходимые 25 тысяч подписей для дальнейшего рассмотрения.

В ней телеканалы 112 и NewsOne названы "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику "русского мира" в Украине и находятся под управлением кума Путина – Медведчука.

В Совбез уточнили: поскольку украинское законодательство позволяет вводить санкции против юрлиц-резидентов исключительно в случае их причастности к террористической деятельности, СБУ поручили провести соответствующую проверку компаний. Однако спецслужба никаких таких доказательств не нашла.



Ответ СНБО на запрос / документ " Украинских новостей"

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