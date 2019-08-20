У Медведчука могут отобрать "112 канал": что об этом известно

СБУ открыла уголовное производство в отношении "112 канала". Причиной этому, вероятнее всего, стало заявление бывшего номинального владельца этого медиа – Андрея Подщипкова. Он недавно вернулся в Украину.

В ходе расследования имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам, информирует The Бабель.

Телеканал "112 Украина" начал свою работу в конце 2013 года, буквально за несколько дней до начала Евромайдана.

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Основателем и "первым реальным владельцем" СМИ называет себя бизнесмен Виктор Зубрицкий. Однако, согласно официальным документам, конечным бенефициаром канала был партнер Зубрицкого Андрей Подщипков. На последнего, по словам Зубрицкого, канал оформили в июне 2014 года, чтобы защитить СМИ от преследований.

Следует заметить: Подщипков – такой же инвестор, как и другие "номиналы", а реальным владельцем телеканала сначала был Виталий Захарченко, впрочем, после его побега из Украины затратный канал передали на баланс Виктору Медведчуку.

Кто такой Виталий Захарченко?Это министр внутренних дел времен Януковича. Он является подозреваемым в преступлениях против человечности во время событий Евромайдана. С февраля 2014 года находится в розыске СБУ. Скрывается от правосудия в России.

По словам Зубрицкого и Подщипкова, окружение пятого украинского президента Петра Порошенко хотело купить канал и постоянно на них давило. В конце концов оба бизнесмена выехали из Украины. Пока их не было, летом 2015 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлить лицензии каналу, а осенью 2015 года Государственная фискальная служба расследовала уголовное дело за внесение денег в уставные фонды этого СМИ.

Впоследствии в апреле 2018 года канал продали Эдуарду Кацу, которого связывают с Виктором Медведчуком. Уже в декабре того же года Кац перепродал "112 канал" соратнику кума Путина, нардепу Тарасу Козаку.

Какие СМИ контролирует Медведчук?Пророссийский политик и член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук де-юре не владеет ни одним медиахолдингом. Однако де-факто под его контролем находятся уже три информационных телеканала. Речь идет о NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Ними по документам владеет народный депутат 8 созыва Верховной Рады от фракции "Оппозиционного блока" и правая рука Медведчука Тарас Козак

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Неожиданно в июле 2019 года Подщипков записывает видеообращение к новоизбранному президенту Зеленскому. В ролике он называет себя "единственным законным владельцем канала" и говорит, что СМИ подверглось рейдерскому захвату. Также Подщипков призывает привлечь к уголовной ответственности Эдуарда Каца и Тараса Козака. К ним бизнесмен добавляет еще и Александра Онищенко. Тот якобы вел переговоры о покупке канала от имени Петра Порошенко.

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Кстати, наряду с Онищенко переговоры о покупке "112 канала" от имени Порошенко вели заместители главы Администрации Президента Бориса Ложкина.

Важно! СБУ открыла производство в отношении "112 канала" по статье "Противодействие законной хозяйственной деятельности". В рамках следствия спецслужба просит Генпрокуратуру возбудить ходатайство об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждают источники в его окружении, отказывается это делать.

Сам Юрий Луценко на вопрос журналистов ответил: "Моя позиция – арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное – неприемлемо для демократии".

Источники The Бабель в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова, и за новым уголовным производством по "112" стоит глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Он якобы хочет получить контроль над каналом и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука.



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Санкцию на арест имущества "112 канала" может дать уже новый генпрокурор, которого планируют назначить сразу после начала работы парламента 9 созыва.

Если будущий генпрокурор наложит арест на имущество "112 канала", Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) сможет передать это имущество в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс.

Интересно: содержание канала – удовольствие не из дешевых. Расходы составляют несколько сотен тысяч долларов в месяц, а потому передача его на баланс АРМА будет тяжелым финансовым бременем для государства.

В конце концов, "112 канал" работает без разрешений на эфирное цифровое вещание: все 5 лицензий закончились почти год назад. Однако Нацсовет почему-то закрыл на это глаза и таким образом "подыграл" Медведчуку: канал продолжил вещание уже без эфирных лицензий.

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Перипетии вокруг убыточного и дорогого в содержании телеканала продолжаются уже более 5 лет. Если поставить точку в этой истории не удастся и теперь, это будет плохим знаком.