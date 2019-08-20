У Медведчука можуть відібрати "112 канал": що про це відомо

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо "112 каналу". Причиною цьому, найімовірніше, стала заява колишнього номінального власника цього медіа – Андрія Подщіпкова. Він нещодавно повернувся в Україну.

В ході розслідування майно каналу можуть заарештувати й передати новим власникам, інформує The Бабель.

Телеканал "112 Україна" розпочав свою роботу наприкінці 2013 року, буквально за декілька днів до початку Євромайдану.

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Засновником і "першим реальним власником" ЗМІ називає себе бізнесмен Віктор Зубрицький. Проте, згідно з офіційними документами, кінцевим бенефіціаром каналу був партнер Зубрицького – Андрій Подщіпков. На останнього, за словами Зубрицького, канал оформили в червні 2014 року, аби захистити ЗМІ від переслідувань.

Слід зауважити: Подщіпков – такий же інвестор, як й інші "номінали", а реальним власником телеканалу спочатку був Віталій Захарченко, втім, після його втечі з України витратний канал передали на баланс Віктору Медведчуку.

Хто такий Віталій Захарченко? Це міністр внутрішніх справ часів Януковича. Він є підозрюваним у злочинах проти людяності під час подій Євромайдану. Від лютого 2014 року перебуває у розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії.

За словами Зубрицького і Подщіпкова, оточення п’ятого українського президента Петра Порошенка хотіло придбати канал і постійно на них тиснуло. Врешті обидва бізнесмени виїхали з України. Поки їх не було, влітку 2015 року, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжити ліцензії каналу, а восени 2015 року Державна фіскальна служба розслідувала кримінальну справу за внесення грошей у статутні фонди цього ЗМІ.

Згодом у квітні 2018 року канал продали Едуарду Кацу, якого пов’язують із Віктором Медведчуком. Вже у грудні того ж року Кац перепродав "112 канал" соратнику кума Путіна, нардепу Тарасу Козаку.

Які ЗМІ контролює Медведчук?Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат 8 скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного блоку" та права рука Медведчука Тарас Козак

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Несподівано, в липні 2019 року Подщіпков записує відеозвернення, у якому звертається до новообраного президента Зеленського. У ролику він називає себе "єдиним законним власником каналу" і каже, що ЗМІ зазнало рейдерського захоплення. Також Подщіпков закликає притягнути до кримінальної відповідальності Едуарда Каца і Тараса Козака. До них бізнесмен додає ще й Олександра Онищенка. Той начебто вів перемовини про купівлю каналу від імені Петра Порошенка.

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До речі, поруч з Онищенком переговори про купівлю "112 каналу" від імені Порошенка вели заступники голови Адміністрації Президента Бориса Ложкіна.

Важливо! СБУ відкрила провадження щодо "112 каналу" за статтею "Протидія законній господарській діяльності". У рамках слідства спецслужба просить Генпрокуратуру порушити клопотання про арешт майна каналу, але генпрокурор Юрій Луценко, як стверджують джерела в його оточенні, відмовляється це робити.

Сам Юрій Луценко на запитання журналістів відповів: "Моя позиція – заарештовувати ЗМІ можна тільки у справі про держзраду або загрозу територіальній цілісності. Все інше – неприйнятно для демократії".

Джерела The Бабель у правоохоронних органах та в оточенні колишнього керівництва каналу, стверджують, що і за відеозверненням Подщіпкова, і за новим кримінальним провадженням щодо "112" стоїть глава Офісу Президента Андрій Богдан.

Він начебто хоче отримати контроль над каналом та вивести його зі сфери впливу близького друга Володимира Путіна Медведчука.



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Санкцію на арешт майна "112-го" може дати вже новий генпрокурор, призначити якого планують відразу після початку роботи парламенту 9 скликання.

Якщо майбутній генпрокурор накладе арешт на майно "112 каналу", Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зможе передати це майно в управління компанії, яка виграє відповідний конкурс.

Цікаво: утримання каналу – задоволення не з дешевих. Витрати становлять кілька сотень тисяч доларів на місяць, а тому передача його на баланс АРМА буде тяжким фінансовим тягарем для держави.

Зрештою, "112 канал" працює без дозволів на ефірне цифрове мовлення: всі 5 ліцензій закінчилися майже рік тому. Проте Нацрада чомусь закрила на це очі і таким чином "підіграла" Медведчуку: канал продовжив мовлення вже без ефірних ліцензій.

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Перипетії довкола збиткового й дорогого в утриманні телеканалу тривають вже понад 5 років. Якщо поставити крапку в цій історії не вдасться і тепер, це буде поганим знаком.