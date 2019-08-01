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      Вирішує Путін, – Порошенко про Медведчука і скандальні українські телеканали

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      Порошенко заперечує, що при ньому Медведчук став потужним гравцем
      Порошенко заперечує, що при ньому Медведчук став потужним гравцем / Getty Images

      Власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne за часів п’ятого президента Петра Порошенка не змінився. Вони і так де-факто належали російському президенту Володимиру Путіну.

      Порошенко заперечує, що саме за роки його керівництва країною кум Путіна Віктор Медведчук став одним із найпотужніших гравців у внутрішній політиці, про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді".

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      Так, п’ятий президент стверджує, що "в кожен з років країни" Медведчук мав роль і вплив. Водночас Порошенко заявляє, що при цьому він "не міг голову підняти". 

      Я маю певні підстави стверджувати, що власник 112 не змінився. Незалежно від того, чи він оформлювався на якогось німця, чи на іншу людину він належить зараз кому? Путіну де-факто. І рішення приймає хто? Путін,
      – переконує Порошенко.

      Він наголосив, що телеканал NewsOne також "де-факто належить Путіну. Порошенко зазначив, що декілька разів виходив в парламент з пропозицією надати Нацраді право забирати ліцензії негайно при підозрі, що канал належить країні-агресору. Однак таке рішення не прийняли.

      "А от що зробилося зараз після виборів? Бу в придбаний канал ЗІК. А кому належав ЗІК? Пану Петру Димінському. От тут це відбулося вже після президентських виборів. Перехід права власності каналу, який має вплив на Західну Україну і достатньо серйозний. Кому? Путіну", – заявив п’ятий президент.

      Проросійський політик та член партії "Опозиційна платформа – "За життя" Віктор Медвечук де-юре не володіє жодним медіахолдингом. Проте де-факто під його контролем перебувають вже три інформаційні телеканали. Йдеться про NewsOne, "112 Україна" і ZIK. Ними за документами володіє народний депутат VIII-ого скликання Верховної Ради від фракції "Опозиційного блоку" та права рука Медведчука Тарас Козак

      Остання зустріч із Медведчуком, за словами Порошенка, відбулась "вісім місяців тому, коли обговорювали полонених". Порошенко додав, що метою цих зустрічей була "виключно діяльність Тристоронньої контактної групи, полонені, а також передача пропозицій української сторони Путіну".


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      Зазначимо, в українському медійному просторі регулярно спалахують скандали, пов'язані із телеканалами Медведчука. Так, NewsOne і російський державний "Росія 24" мали намір провести спільний телеміст під назвою "Надо поговорить". Його таки скасували після хвилі обурення як з боку українського суспільства, так і представників влади – зокрема, Президента України Володимира Зеленського.

      Окрім того, телеканал "112" мав намір показати пропагандистськи      й фільм американського режисера Олівера Стоуна про "громадянський конфлікт" в Україні під назвою "Нерозказана історія України", одна кпотім передумав

      Дивіться відео про те, хто такий Медведчук:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Медіа Віктор Медведчук Петро Порошенко ЗМІ Російська пропаганда Володимир Путін
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