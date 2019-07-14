112 канал скасовує показ скандального фільму про "громадянську війну" в Україні

Фільм американського режисера Олівера Стоуна про "громадянський конфлікт" в Україні під назвою "Нерозказана історія України" не покажуть на телеканалі "112 Україна". Мовляв, так вирішила міжнародна наглядова рада каналу. Фільм відверто проросійський та пропагандистський, Путін у ньому – не агресор, а Медведчук – лідер української опозиції.

Чому "112 Україна" скасував показ скандального фільму? Згідно із заявою, опублікованою на сайті каналу, рішення не показусвати фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" прийняли за рекомендацією Міжнародної редакційної ради даного ЗМІ. До теми: Скандальний фільм з Путіним і Медведчуком на "112 Україна" перевірить Нацрада А рекомендації такі надійшли через загрозу застосування санкцій до телеканалу "112 Україна" та "можливого відкриття кримінальних справ за анонсування стрічки Олівера Стоуна".