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      Скандальний фільм з Путіним і Медведчуком на "112 Україна" перевірить Нацрада

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      Медведчук і Марченко на презентації фільму в Італії
      Медведчук і Марченко на презентації фільму в Італії / Скріншот з онлайн-трансляції

      Телеканал "112 Україна" анонсував показ пропагандистського фільму про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила перевірити кінострічку.

      Фільм відомого американського режисера Олівера Стоуна – "Нерозказана історія України". У ньому головні герої Володимир Путін і Віктор Медведчук.

      До слова: Невідомі обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна" у Києві: фото, відео

      У прес-службі повідомили, що Нацрада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України. У Нацраді додали, що йдеться про питання заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації.

      Важливо знати! У 2016 році режисер Олівер Стоун презентував антимайданівський фільм "Україна у вогні", в якому стверджувалося, що Майдан організувало Центральне розвідувальне управління США. А у 2017 році Стоун випустив серіал під назвою "Путін".

      Тож Національна рада рада з питань телебачення і радіомовлення перевірить телеканал "112 Україна" і ймовірно, застосує санкції.

      Про що фільм "Нерозказана історія України"?

      Фільм "Нерозказана історія України" має вийти в ефір 16 липня. У стрічці Олівер Стоун розповідає нібито історію України з 2003 року, називаючи війну з Росією громадянською війною, а Медведчука – "лідером опозиції". Росія в цьому фільмі не зображена як країна-агресор, режисер підтримує російську версію про події в Україні 2014 року.

      Фільм базується на розповіді Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко й доповнюється міркуваннями президента РФ Володимира Путіна.

      Читайте також: Неможливо довести, що Медведчук контролює телеканали, – Нацрада

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Віктор Медведчук ЗМІ Російська пропаганда Володимир Путін Україна – Росія Кіно
      Джерело: 24 канал
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