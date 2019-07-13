Під будівлею СБУ активісти вимагають негайних дій проти каналу "112-Україна"

Під будівлею Служби безпеки України в Києві зібрались десятки активістів. Вони вимагають від правоохоронців негайної реакції щодо телеканалу "112-Україна", який пов'язують з кумом російського президента Путіна Віктором Медведчуком.

Спочатку акція мала відбутися під будівлею самого телеканалу "112-Україна", а її причиною став запланований показ фільму "Неросказана історія України", повідомляє кореспондент 24 каналу.

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Головними дійовими особами фільму мали б бути Віктор Медведчук та його кум Володимир Путін.

Зокрема, на протести закликав одеський активіст Сергій Стерненко. Згодом, після вибуху біля будівлі телеканалу акцію перенесли під будівлю Служби безпеки.

Самі активісти розповіли: мітинг перенесли, позаяк не хотіли різного роду провокацій під час їхньої мирної акції.

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"Оскільки вночі орли Медведчука обстріляли його ж канал, акція, запланована під "112-Україна", скасовується. Ми не можемо ризикувати життями одне одного і не маємо права допустити загибель чи поранення людей, якщо раптом окупанти надумають вчинити теракт під час протесту", – заявив Сергій Стерненко.

Активісти розгорнули плакат з написом "Нахіба нам СБУ?". Крім того, на місці працюють представники поліції.

Мітинг під будівлею СБУ щодо телеканалу "112-Україна": дивіться фото (24 канал)

Через акцію протесту активісти перекрили одну зі смуг на вулиці Володимирській, де перебуває будівля СБУ.

Дивіться відео 24 каналу з місця події:

"Нахіба нам СБУ?": дивіться відео 24 каналу про мітинг

Що відомо про фільм "Неросказана історія України"?Телеканал "112-Україна" планує 16 липня показати документальну кінострічку американського режисера Олівера Стоуна "Неросказана історія України. Головними героями картини стали Віктор Медведчук та Володимир Путін.



Загалом стрічка розповідає про російсько-українські відносини у період з 2003 року, називаючи російсько-грузинську війну "громадянським конфліктом". Режисер повністю підтримує російську версію про події в Україні у 2014 році.