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      Через скандальний телеміст російського журналіста внесли до бази "Миротворця"

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      Андрія Малахова внесли до бази "Миротворця"
      Андрія Малахова внесли до бази "Миротворця" / tvc.ru

      Російського журналіста Андрія Малахова, який мав проводити скандальний телеміст "Надо поговорить" з російського боку, внесли до бази сайту "Миротворець". Крім того, Центр звернувся з закликом щодо пропагандиста до правоохоронців.

      Журналіста звинувачують у свідомій участі в інформаційно-пропагандистській провокації країни-агресора, повідомляє сайт "Миротворця".

      Цікаво: Чому NewsOne не зміг провести телеміст та коли з Росією "треба говорити"

      Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію як заяву про вчинення цією людиною свідомих дій проти національної безпеки України, світу, безпеки людей і міжнародного правопорядку,
      – йдеться у заяві Центру.

      Що відомо про Андрія Малахова?

      Андрій Малахов – російський журналіст та телеведучий. Ведучий програм не телеканалі "Россия-1". Саме Андрій Малахов разом з Марією Сіттель мав бути ведучим скандального телемосту "Надо поговорить" у студії в Москві.

      Один з найгучніших скандалів, пов'язаних з іменем Малахова, трапився у 2012 році. Тоді героєм програми "Пусть говорят", яку вів Малахов, став поет Ілля Рєзнік. Сам поет не зміг прийти до студії, а у програмі його неодноразово звинувачували у здійсненні поганих вчинків. Здебільшого, безпідставно.

      Після перегляду програми у Рєзніка трапився інфаркт, а Малахов безпідставно звинуватив поета у симуляції.

      Що треба знати про телеміст "Надо поговорить"?Згідно з планом, 12 липня російський пропагандистський телеканал "Россия-24" спільно з NewsOne планували провести телеміст "Надо Поговорить". Концепція проста: звичайні громадяни мали би поспілкуватися між собою у прямому ефірі.

      Таким чином планувалося возз'єднати "один народ". Правда, самі журналісти NewsOne швидко відхрестилися від такого проекту, заявивши про інформаційні атаки на редакцію.

      "Росія 24" – прокремлівський канал, що відомий своєю антиукраїнською риторикою. "Росія 24" входить до Всеросійської державної телевізійної й радіомовної компанії й фінансується виключно із федерального бюджету. До складу ВДТРК входить: "Росія 1", "Росія 2", "Росія 24" і ще багато інших, а разом з онлайн-медіа вони просто тероризують інформаційний простір антиукраїнською риторикою.

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що справжньою метою телемосту було розділення українців на ждва табори. Крім того, він звинуватив його організаторів у дешевому та небезпечному піарі перед виборами.

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      Теги: Новини України Новини політики Миротворець Телеміст Newsone і Росія24 Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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