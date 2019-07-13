Через скандальний телеміст російського журналіста внесли до бази "Миротворця"

Російського журналіста Андрія Малахова, який мав проводити скандальний телеміст "Надо поговорить" з російського боку, внесли до бази сайту "Миротворець". Крім того, Центр звернувся з закликом щодо пропагандиста до правоохоронців.

Журналіста звинувачують у свідомій участі в інформаційно-пропагандистській провокації країни-агресора, повідомляє сайт "Миротворця".

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Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію як заяву про вчинення цією людиною свідомих дій проти національної безпеки України, світу, безпеки людей і міжнародного правопорядку,

– йдеться у заяві Центру.

Що відомо про Андрія Малахова?

Андрій Малахов – російський журналіст та телеведучий. Ведучий програм не телеканалі "Россия-1". Саме Андрій Малахов разом з Марією Сіттель мав бути ведучим скандального телемосту "Надо поговорить" у студії в Москві.

Один з найгучніших скандалів, пов'язаних з іменем Малахова, трапився у 2012 році. Тоді героєм програми "Пусть говорят", яку вів Малахов, став поет Ілля Рєзнік. Сам поет не зміг прийти до студії, а у програмі його неодноразово звинувачували у здійсненні поганих вчинків. Здебільшого, безпідставно.

Після перегляду програми у Рєзніка трапився інфаркт, а Малахов безпідставно звинуватив поета у симуляції.

Що треба знати про телеміст "Надо поговорить"?Згідно з планом, 12 липня російський пропагандистський телеканал "Россия-24" спільно з NewsOne планували провести телеміст "Надо Поговорить". Концепція проста: звичайні громадяни мали би поспілкуватися між собою у прямому ефірі.



Таким чином планувалося возз'єднати "один народ". Правда, самі журналісти NewsOne швидко відхрестилися від такого проекту, заявивши про інформаційні атаки на редакцію.



"Росія 24" – прокремлівський канал, що відомий своєю антиукраїнською риторикою. "Росія 24" входить до Всеросійської державної телевізійної й радіомовної компанії й фінансується виключно із федерального бюджету. До складу ВДТРК входить: "Росія 1", "Росія 2", "Росія 24" і ще багато інших, а разом з онлайн-медіа вони просто тероризують інформаційний простір антиукраїнською риторикою.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що справжньою метою телемосту було розділення українців на ждва табори. Крім того, він звинуватив його організаторів у дешевому та небезпечному піарі перед виборами.