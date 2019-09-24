РНБО не вводитиме санкцій проти телеканалів NewsOne та 112

Там кажуть: причин для введення обмежень проти цих телеканалів не знайшли. В РНБО розглянули відповідне звернення парламенту щодо цього питання та вже отримали дані перевірки, які проводила Служба безпеки.

Звернення щодо застосування санкцій проти цих каналів, ініційоване парламентом 8 скликання, було направлено в РНБО ще у березні. Яке рішення прийняли у Раді нацбезпеки і оборони стало відомо із відповіді держоргану на запит інформагентства УН.

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Службою безпеки України фактів, що підтверджують причетність зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано. Таким чином, підстав для запровадження санкцій не виявлено,

– йдеться у відповіді РНБО.

Що передувало цим подіям?У жовтні минулого року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належать ліцензії телеканалів "112 Україна" та NewsOne. Свої пропозиції парламент скерував до РНБО, яка могла розглянути їх і винести своє рішення про санкції, яке далі вводиться в дію указом президента.

Появі постанови передувала петиція про припинення діяльності "112 Україна" та NewsOne, яка за 10 днів набрала необхідні 25 тисяч підписів для подальшого розгляду.

У ній телеканали 112 та NewsOne названі "інформаційними активами Кремля в Україні", які "активно транслюють інформаційну політику "руского міра" в Україні та перебувають під управлінням кума Путіна – Медведчука.

У Радбез уточнили: оскільки українське законодавство дозволяє запроваджувати санкції проти юросіб-резидентів виключно в разі їхньої причетності до терористичної діяльності, СБУ доручили провести відповідну перевірку компаній. Проте спецслужба жодних таких доказів не знайшла.



Відповідь РНБО на запит/ документ "Українських новин"

Що відомо про телеканали "112 Україна" і NewsOne?

Ці ЗМІ контролює глава партії "Опозиційна платформа – За життя" та кум російського президента Віктор Медведчук. Телеканали частенько потрапляють у різноманітні скандали через інформаційну політику, яку ведуть.



З останнього – на 112 у липні збиралися демонструвати фільм режисера Олівера Стоуна "Нерозказана історія України". У ньому війну з Росією автор називає "громадянською війною", а Медведчука – "лідером опозиції". Росія у цьому фільмі – не країна-агресор. Загалом режисер відверто підтримує російську версію трактування подій в Україні 2014 року.

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Через це під будівлею Служби безпеки України в Києві протестували десятки активістів. Вони вимагали від правоохоронців негайної реакції щодо дій телеканалу "112 Україна". Перед тим уночі двоє невідомих обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу. Врешті від ідеї показувати стрічку телеканал відмовився.



Від 112-го не відставав і NewsOne. Там також у липні хотіли провести спільний із Росією телеміст. Він мав відбутися із державним каналом "Росія 24" під назвою "Надо поговорить". Серед ведучих з російського боку були анонсовані Марія Сіттель і Андрій Малахов, до них мав долучитися головний пропагандист Кремля Дмитро Кисельов.



Які ЗМІ контролюють українські олігархи/ інфографіка 24 каналу