Надія Савченко працює на каналі Медведчука

Не потрапивши до нового скликання Ради як депутат, Савченко подалася у журналістику. Ексдепутатка працює коментатором прямого ефіру на телеканалі ZIK, який пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Надія Савченко коментує засідання Верховної Ради. Телеканал ZIK офіційно належить Тарасові Козаку – нардепові від "Опозиційної платформи – За Життя!" та правій руці Віктора Медведчука. Останній де-юре не володіє жодним медіахолдингом, але де-факто контролює телеканали NewsOne, 112 Україна і ZIK.

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Хто такий Віктор Медведчук: дивіться відео 24 каналу



Як ідеться у промовідео програми, Надія Савченко збирається розповідати глядачам таємниці Парламенту:

Я перебуваю тут не для олігархів, не для політиків, не для журналістів. Я перебуваю тут для вас, українці. Для того, щоб розказати вам секрети Верховної Ради, і про те, що відбувається у позакулуарних розмовах,

– анонсувала Надія Савченко.

Надія Савченко стала коментатором трансляцій засідань Верховної Ради: відео



Надія Савченко намагалася стати депутатом IX скликання і балотувалася у Верховну Раду за округом №51, що на Донеччині. Вона фінішувала з позначкою 1,20% електоральної підтримки. За Савченко на двох дільницях проголосували 8 людей.

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За що проти Савченко відкрили кримінальну справу?

Проти Надії Савченко була відкрита кримінальна справа за статтею "тероризм". Її звинувачують у плануванні серії терактів в урядовому кварталі, спрямованих на повалення конституційного ладу. Зокрема, підозрюють у тому, що вона разом з колишнім переговірником з обміну полоненими Володимиром Рубаном планувала підірвати Верховну Раду.



Рубана затримали, коли він перевозив з окупованої території на підконтрольну Україну чималий арсенал зброї. За даними ГПУ, за допомогою цієї зброї Савченко з Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема тодішнього президента Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова та голови МВС Арсена Авакова.



Серед планів, за даними слідства, були підриви будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва. Савченко та Рубан цілий рік перебували під арештом. У ніч на 16 квітня суд звільнив їх з-під варти, але судовий процес у її справі триває.



Які ЗМІ контролюють українські олігархи / інфографіка 24 каналу