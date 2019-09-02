Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України

Заява президента Зеленського про сумнівність джерел фінансування партії Медведчука "Опозиційна платформа – За життя" і телеканалів, які він контролює, може бути викликана низкою факторів.

Чому президент хоче розібратися з фінансуванням ОПЗЖ і телеканалів та які будуть наслідки – далі в матеріалі 24 каналу.

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Діяльність Медведчука – загроза національній безпеці

Володимир Зеленський в інтерв'ю "ТСН" зазначив, що до джерел фінансування партії "Опозиційна платформа – За життя" є "великі питання".

Партія Медведчука – чи це його партія, чи тимчасове об’єднання? І хто вони такі? Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії. Звідки гроші на фінансування каналів? У нас є відповіді: звідки і з якої країни вони отримують "кеш". Це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться,

– наголосив Зеленський.



Медведчук є провідником агресивної політики Путіна в Україні / Фото Getty

За словами керівника Центру політичного аналізу "Пента" Володимира Фесенка, Зеленський натякає, в першу чергу, на телеканали, які вважаються підконтрольними Медведчуку – 112, NewsOne, і ZIK. Зокрема, на опосередковане російське фінансування цих ресурсів. Політолог наголошує: в Зеленського склалося негативне ставлення до двох людей. До п’ятого президента Порошенка, пов'язане з недовірою через той бруд, який виливали на Зеленського на виборах. І до Медведчука.

Тема Медведчука і ризиків для нацбезпеки через його діяльність має не просто загальнополітичний характер. Медведчук почав створювати проблеми в переговорному процесі в Мінську через те, що Зеленський видалив його з переговорної групи. В першу чергу, перешкоджав перемовинам щодо захоплених Росією моряків. А Зеленський проблему моряків сприймає як особистий виклик,

– наголошує Володимир Фесенко.

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До того ж іще скандал із так званим телемостом між NewsOne та "Россия 24", який сприймався як про реванш проросійських сил і Медведчука.

Тому, на думку Фесенка, для нового глави СБУ Івана Баканова зараз один із головних пріоритетів у роботі – можливий російський вплив на інформаційний простір через підконтрольні Медведчуку телеканали.

Перестороги щодо можливих кроків відносно Медведчука

Політичний експерт Валерій Клочок зазначає: з одного боку, Зеленський апелює до тих патріотичних виборців, які вважають Медведчука злом. З іншого, є 14% тих, хто проголосував за "Опозиційний блок – За життя". І це треба враховувати.

Взяти і закрити телеканал – не можна. Право на приватну власність закріплено в Конституції. Щодо російського походження фінансів – треба доводити в суді. Питання – як довести, що це гроші російського походження? Немає відповідного закону,

– говорить Валерій Клочок.

На його думку, робити такі заяви треба обережно, спираючись на законодавчу базу. За словами Валерія Клочка, мовиться про чутливе питання – ЗМІ. Якісь заяви чи спроби забрати телеканали, припинити їхнє фінансування наштовхуватимуться на звинувачення в тиску на свободу слова. Водночас, зауважує експерт, президент Зеленський і "Слуга народу" намагатимуться врегулювати це питання на законодавчому рівні.



Хто з олігархів контролює ЗМІ / інфографіка 24 каналу

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Володимир Фесенко зауважує: звичайно, Медведчук і ОПЗЖ підноситимуть це, як "політичне переслідування" і "наступ" на свободу слова. Власне, ситуація вже використовується, як спосіб захисту Медведчука.

Є різниця між тим, коли мовиться про ресурси Ахметова або Пінчука, а коли – про Медведчука. Тут велика частина суспільства, за винятком проросійських і антимайданних сил, вважає правильним не говорити про порушення прав і тиск на свободу слова. Із ситуацією навколо Медведчука вимагали розібратися давно. Ще при Порошенку,

– зауважує Володимир Фесенко.

Політолог додає: буде критика дій Зеленського з боку ОПЗЖ і звернення до європейських інституцій. Але якщо будуть вагомі докази проти Медведчука, проблем з Європою не буде.

Наслідки для Медведчука і "Опозиційної платформи – За життя"

Володимир Фесенко зазначає: Медведчук безпосередньо не володіє телеканалами 112, NewsOne і ZIK. Формальний власник – нардеп від ОПЗЖ Тарас Козак. Хоча і по ньому теж треба розбиратися. Звідки в людини, яка майже не займалася бізнесом, була держслужбовцем, стільки грошей на покупку телеканалів і їхнє фінансування?

Якщо будуть серйозні докази проти Медведчука, то в нього можуть виникнути проблеми. Найближчим часом буде прийнятий закон про скасування депутатської недоторканності. Але і без цього не було б проблем зі зняттям недоторканності з нардепів, яких підозрюють у злочинах,

– вважає Фесенко.



Щоб зняти недоторканність з Медведчука, голосів вистачить / Фото 24 канал

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Валерій Клочок наголошує: треба напрацювати єдину державницьку інформаційну політику. Щоб злагоджено працювали РНБО і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Проблему інформаційної безпеки треба розглядати в іншій площині. Повинен бути суттєво новий підхід. Аналізувати контент телеканалів на відповідність нацбезпеці. Розвивати Суспільне телебачення, до ефективності якого теж багато питань. Зеленський провів гарну кампанію і відтягнув голоси проросійських сил. Вибори показали, що їхня підтримка – 10-14%. Треба дивитися, як спрацює влада, щоб підтримка проросійських сил стала ще меншою,

– підкреслює Валерій Клочок.

На його думку, історія з Медведчуком матиме продовження, але не швидко. І над цим, вочевидь, зараз думають у команді Зеленського і в "Слузі народу".

Проблема захисту інформаційного простору України від пропаганди Росії на шостому році війни не втратила свої актуальності. Це один із головних фронтів боротьби, який потребує особливої уваги. Чим швидше нова влада і президент Зеленський розроблять концепцію, тим більше шансів на швидке припинення збройного конфлікту.